Рамки станут примерно на 10-15% тоньше, чем у текущих моделей iPad Pro.

До выпуска новых моделей iPad остается не так много времени, и в Сеть продолжают утекать новые подробности о грядущих iPad Pro.

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Согласно сообщению Instant Digital на китайском портале Weibo, Apple в этом году выпустит iPad Pro с заметно более тонкими рамками, чем у прошлых моделей. Инсайдер поделился размерами рамок будущих моделей iPad Pro без учета металлических краев.

— Ширина рамки 11-дюймового iPad Pro: 7,12 мм.

— Ширина рамки 12-,9-дюймового iPad Pro: 7,08 мм.

Как сообщает портал MacRumors, эти размеры примерно на 10-15% тоньше, чем у текущих моделей iPad Pro, выпущенных с 2018 года. Представленное изображение — это макет, созданный дизайнером Basic Apple Guy.

Марк Гурман из Bloomberg также утверждал в июне 2023 года, что Apple работает над уменьшением толщины рамок в будущих моделях iPad. Apple также выпустила в сентябре 2023 года iPhone 15 Pro и Pro Max с минимальными рамками на дисплее.

Помимо тонких рамок, ожидается, что новые iPad Pro будут иметь значительно меньшую толщину, благодаря использованию OLED-дисплея.