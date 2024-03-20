Нововведение распространяется с версией 40.1.19-31 Google Play, но еще не получило широкого распространения.

Google переместила поиск в Google Play Store на нижнюю панель с новой вкладкой после тестирования в декабре.

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Вместо панели поиска в верхней части экрана, при просмотре вкладок «Игры» и «Приложения», Google Play переключается на вкладку «Поиск» в центре нижней панели. Вы получаете сетку поисковых запросов «Вам могут понравиться» и «Изучите игры». Последняя группа сопровождается значками, а первая имеет только значок лупы. Визуально это не очень интересная страница и слишком перегруженная текстом. Между тем, разделение процесса поиска на два этапа кажется ненужным. При открытии новой вкладки, панель поиска появляется вверху, как и раньше. Новая вкладка "Поиск" предназначена только для запросов приложений, а вкладка "Книги" остается без изменений.

Это нововведение распространяется с версией 40.1.19-31 Google Play через обновление на стороне сервера. Он еще не получил широкого распространения, но Google, похоже, собирается использовать этот дизайн.