Смартфон будет оснащен чипсетом Snapdragon 7 Gen 3.

Edge 50 Pro, который 3 апреля будет представлен на рынке Индии, появился на платформе тестирования Geekbench.

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Edge 50 Pro набрал 1097 баллов в одноядерном тесте и 3114 баллов в многоядерном тесте на платформе Geekbench 6.2.2. Также выяснилось, что смартфон «из коробки» будет работать на Android 14 и оснащен чипсетом Snapdragon 7 Gen 3. Процессор имеет максимальную тактовую частоту 2,63 ГГц и графический процессор Adreno 720. Устройство будет иметь 12 ГБ оперативной памяти.

Также ожидается, что смартфон будет оснащен изогнутым AMOLED-дисплей с разрешением 1,5К, частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью 2000 нит. Утверждается, что это первый дисплей в мире, который сертифицирован Pantone. На задней панели смартфона расположились три камеры на 50 МП.

Edge 50 Pro будет доступен в трех цветовых вариантах: черном, фиолетовом и белом, с отделкой из экокожи.