iPhone стали хуже держать заряд с новым обновлением iOS.

Совсем недавно Apple выпустила обновление iOS 17.4. Оно добавило в iPhone множество изменений и исправлений ошибок. Однако пользователи сообщают об одной серьезной проблеме, с которой они столкнулись после обновления.

реклама

Некоторые пользователи, которые уже скачали обновление, пишут, что оно негативно повлияло на время автономной работы. Один пользователь заявил, что его заряд батареи снизился на 40% за два часа использования, а другой сообщил о снижении 13% за написание двух сообщений в X (Twitter). Другие комментаторы сообщили, что аккумуляторы их iPhone вообще стали с трудом заряжаться после обновления до iOS 17.4.

После обновления смартфон выполняет больше задач, чем обычно, и поэтому его батарея может разряжаться быстрее. Смартфону требуется некоторое время, чтобы его работа стабилизировалась, и это может занять от нескольких часов до дня, в зависимости от возраста вашего смартфона и пропускной способности соединения. Перезагрузка iPhone также может помочь решить эти проблемы немного быстрее. Для этого выключите iPhone, удерживая кнопку питания или кнопку громкости до появления ползунка выключения, подождите несколько секунд и снова включите его. Кроме того, после обновления iOS некоторые устаревшие приложения могут вызывать неожиданные проблемы с новым ПО, что может привести к быстрой разрядке аккумулятора.