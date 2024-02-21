Все версии iPhone 15 теряют емкость аккумулятора намного медленнее.

Айфоны оснащены литий-ионными батареями, которые со временем изнашиваются. Это означает, что они имеют ограниченный срок службы и со временем их первоначальная емкость будет уменьшаться. Ранее Apple сообщала о том, что аккумуляторы всех iPhone 15 сохраняют до 80% своей первоначальной емкости при 500 полных циклах зарядки. Однако теперь компания сообщила 9to5mac, что аккумулятор iPhone 15 способен сохранять до 80% своей емкости даже после 1000 полных циклов зарядки.

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В рамках тестирования Apple провела зарядку и разрядку аккумулятора 1000 раз в условиях, представляющих типичное использование. Улучшенная долговечность аккумулятора связана с постоянным усовершенствованием компонентов аккумуляторов и системы управления питанием.

Важно отметить, что данное увеличение срока службы батареи применимо только к моделям iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro и 15 Pro Max. Предыдущие версии iPhone все еще сохраняют до 80% емкости при 500 полных циклах зарядки. Однако компания также сообщает, что в настоящее время она изучает и более старые модели iPhone.

Начиная с серии iPhone 15 у пользователей появилась возможность проверить количество циклов зарядки аккумулятора прямо со смартфона в приложении «Настройки». Apple не показывает информацию о цикле заряда батареи на старых моделях iPhone.