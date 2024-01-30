Флагманы Galaxy могут получить функцию Car Crash Detection с выходом One UI 7.0

Samsung может внедрить функцию Car Crash Detection в некоторые из своих смартфонов премиум класса. Эта функция была добавлена впервые в 2019 компанией Google в Pixel 3. Позже Apple представила аналогичную функцию в серии iPhone 14 в 2022 году. Теперь больше компаний смогут внедрить эту функцию в свои смартфоны.

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По словам Мишааля Рахмана (Mishaal Rahman), Samsung может работать над функцией обнаружения автомобильных аварий, и есть признаки того, что некоторые флагманы Galaxy, как Galaxy S24, Galaxy S24+, Galaxy S24 Ultra и Galaxy Z Fold 5, могут получить эту функцию. Поскольку One UI 6.1, похоже, не имеет этой функции, вполне возможно, что южнокорейская компания может включить Car Crash Detection в обновление One UI 7.0 позднее в этом году.

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Обнаружение автокатастроф работает с помощью акселерометра, гироскопа и микрофона и получает данные о звуке и движении с вашего смартфона. Затем эти данные используются для определения того, попали ли вы в аварию. В этом случае на смартфоне появится возможность позвонить в службу экстренной помощи или подтвердить, все ли с вами в порядке. Если вы ничего не нажимаете на экране в течение нескольких минут, смартфон автоматически вызывает службы экстренной помощи и отправляет им ваше текущее местоположение.