Это первый 15,3-дюймовый ноутбук IdeaPad.

Lenovo представила IdeaPad Slim 5i, первый в истории ноутбук IdeaPad с 15,3-дюймовым дисплеем 16:10. Этот ноутбук также выпускается в 15-дюймовой версии.

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Lenovo IdeaPad Slim 5i оснащен процессорами Intel Core 7 150U или Intel Core i7 13700H. Он поставляется только со встроенной графикой Intel.

Что касается памяти, ноутбук оснащен оперативной памятью LPDDR5x объемом до 32 ГБ и твердотельным накопителем NVMe емкостью 1 ТБ. Что касается программного обеспечения, ноутбук поставляется с Microsoft Windows 11 .



Как упоминалось ранее, ноутбук выпускается в двух размерах: 15,3-дюймовый и 15-дюймовый. Однако характеристики остаются общими. Дисплеи имеют разрешение 1920 x 1200 пикселей (WUXGA), частоту обновления 60 Гц, соотношение сторон 16:10 и пиковую яркость 300 нит.



Порты на нем включают 2x USB Type-C (USB 3.2 1-го поколения), 2x USB Type-A (USB 3.2 1-го поколения), HDMI 1.4 и разъем для наушников 3,5 мм. Он также оснащен слотом для карт MicroSD и двумя стереодинамиками.



В зависимости от варианта ноутбук поставляется либо с веб-камерой FHD, либо с веб-камерой FHD с ИК-датчиком для аутентификации по лицу Windows Hello. Все версии оснащены защитной шторкой и двойной микрофонной решеткой. Ноутбук поддерживает Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2. И последнее, но не менее важное: он питается энергию от аккумулятора емкостью 76 Втч.

Цена Lenovo IdeaPad Slim 5i

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Стоимость Lenovo IdeaPad Slim 5i начинается от 699 евро (около 69 тысяч рублей по текущему курсу). Он будет доступен на некоторых рынках Европы, Ближнего Востока и Африки начиная с февраля 2024 года.