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Lenovo представила IdeaPad Slim 5i, первый в истории ноутбук IdeaPad с 15,3-дюймовым дисплеем 16:10. Этот ноутбук также выпускается в 15-дюймовой версии.
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Lenovo IdeaPad Slim 5i оснащен процессорами Intel Core 7 150U или Intel Core i7 13700H. Он поставляется только со встроенной графикой Intel.
Что касается памяти, ноутбук оснащен оперативной памятью LPDDR5x объемом до 32 ГБ и твердотельным накопителем NVMe емкостью 1 ТБ. Что касается программного обеспечения, ноутбук поставляется с Microsoft Windows 11 .
Как упоминалось ранее, ноутбук выпускается в двух размерах: 15,3-дюймовый и 15-дюймовый. Однако характеристики остаются общими. Дисплеи имеют разрешение 1920 x 1200 пикселей (WUXGA), частоту обновления 60 Гц, соотношение сторон 16:10 и пиковую яркость 300 нит.
Порты на нем включают 2x USB Type-C (USB 3.2 1-го поколения), 2x USB Type-A (USB 3.2 1-го поколения), HDMI 1.4 и разъем для наушников 3,5 мм. Он также оснащен слотом для карт MicroSD и двумя стереодинамиками.
В зависимости от варианта ноутбук поставляется либо с веб-камерой FHD, либо с веб-камерой FHD с ИК-датчиком для аутентификации по лицу Windows Hello. Все версии оснащены защитной шторкой и двойной микрофонной решеткой. Ноутбук поддерживает Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2. И последнее, но не менее важное: он питается энергию от аккумулятора емкостью 76 Втч.
Цена Lenovo IdeaPad Slim 5i
Стоимость Lenovo IdeaPad Slim 5i начинается от 699 евро (около 69 тысяч рублей по текущему курсу). Он будет доступен на некоторых рынках Европы, Ближнего Востока и Африки начиная с февраля 2024 года.