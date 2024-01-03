Запуск линейки Redmi Note 13 5G на глобальном рынке запланирован на 15 января.

Xiaomi официально подтвердила дату глобального запуска своей серии Redmi Note 13 5G, запланированную на 15 января 2024 года. Это объявление предшествует скорому запуску устройства в Индии, запланированному на завтра.

В индийскую линейку войдут три смартфона, а именно Redmi Note 13 5G, Note 13 Pro 5G и Note 13 Pro+ 5G . Ожидается, что все эти устройства также появятся на глобальном рынке, вероятно, с неизменными характеристиками. При этом веб-сайт MI India уже подтвердил ряд характеристик моделей Note 13 5G и Note 13 Pro 5G для Индии.

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Начиная с Redmi Note 13 5G, устройство будет оснащено AMOLED-дисплеем с вырезом для фронтальной камеры и частотой 120 Гц с минимальными рамками, обеспечивающим впечатляющее соотношение экрана к корпусу 93,3%. При весе 173,5 грамма и тонком профиле толщиной 7,6 мм устройство оснащено стеклом Corning Gorilla Glass 5 для защиты дисплея. Redmi Note 13 5G оснащен процессором MediaTek Dimensity 6080, поддерживает быструю зарядку мощностью 33 Вт и может похвастаться примечательной основной камерой на 108 МП.

Что касается Note 13 Pro 5G, то подтверждено, что смартфон оснащен двусторонним стеклянным корпусом с защитой Corning Gorilla Glass Victus. Он будет оснащен дисплеем AMOLED с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц, а также встроенным в дисплей датчиком отпечатков пальцев для обеспечения безопасности. Под капотом устройства будет установлен чипсет Snapdragon 7s Gen 2 5G, аккумулятор емкостью 5100 мАч и быстрая зарядка мощностью 67 Вт. И последнее, но не менее важное: основная камера будет иметь разрешение 200 МП.

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Информация о ценах и конфигурации серии Redmi Note 13 5G в Индии уже просочилась в сеть накануне завтрашнего запуска в Индии. Согласно утечке , стартовая цена Note 13 5G составит 252$, а начальная цена Note 13 Pro+ 5G — 408$.