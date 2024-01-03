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Xiaomi официально подтвердила дату глобального запуска своей серии Redmi Note 13 5G, запланированную на 15 января 2024 года. Это объявление предшествует скорому запуску устройства в Индии, запланированному на завтра.
В индийскую линейку войдут три смартфона, а именно Redmi Note 13 5G, Note 13 Pro 5G и Note 13 Pro+ 5G . Ожидается, что все эти устройства также появятся на глобальном рынке, вероятно, с неизменными характеристиками. При этом веб-сайт MI India уже подтвердил ряд характеристик моделей Note 13 5G и Note 13 Pro 5G для Индии.
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Начиная с Redmi Note 13 5G, устройство будет оснащено AMOLED-дисплеем с вырезом для фронтальной камеры и частотой 120 Гц с минимальными рамками, обеспечивающим впечатляющее соотношение экрана к корпусу 93,3%. При весе 173,5 грамма и тонком профиле толщиной 7,6 мм устройство оснащено стеклом Corning Gorilla Glass 5 для защиты дисплея. Redmi Note 13 5G оснащен процессором MediaTek Dimensity 6080, поддерживает быструю зарядку мощностью 33 Вт и может похвастаться примечательной основной камерой на 108 МП.
Что касается Note 13 Pro 5G, то подтверждено, что смартфон оснащен двусторонним стеклянным корпусом с защитой Corning Gorilla Glass Victus. Он будет оснащен дисплеем AMOLED с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц, а также встроенным в дисплей датчиком отпечатков пальцев для обеспечения безопасности. Под капотом устройства будет установлен чипсет Snapdragon 7s Gen 2 5G, аккумулятор емкостью 5100 мАч и быстрая зарядка мощностью 67 Вт. И последнее, но не менее важное: основная камера будет иметь разрешение 200 МП.
Информация о ценах и конфигурации серии Redmi Note 13 5G в Индии уже просочилась в сеть накануне завтрашнего запуска в Индии. Согласно утечке , стартовая цена Note 13 5G составит 252$, а начальная цена Note 13 Pro+ 5G — 408$.