Apple готовится к запуску гарнитуры Apple Vision Pro в феврале, согласно новому отчету. Это последовало за слухами о том, что она может быть отложена до марта.

Неназванные источники сообщили Bloomberg, что если все пойдет по плану, первая волна потребительских устройств будет готова к отправке в конце января, а розничный релиз запланирован на февраль - придерживаясь "раннего" периода. Окно выпуска 2024 года Apple объявила во время WWDC 2023, когда была представлена гарнитура.

Судя по всему, к предстоящему запуску готовится не только продукт. В докладе добавляется, что разработчикам, создающим программное обеспечение для смешанной реальности, недавно было сказано "готовиться" к выпуску Vision Pro, а в январе как минимум два сотрудника из каждого американского отделения Apple Store якобы отправятся в штаб-квартиру компании для обучения.

Обучение должно помочь им разобраться в сложном гаджете Apple. Гарнитура имеет множество настраиваемых компонентов, которые необходимо откалибровать и упаковать в коробку в магазине (онлайн-покупки, как предполагается, не будут доступны), когда кто-то покупает гарнитуру. Если с этим процессом возникнут проблемы, потенциальные покупатели могут выйти из магазина или даже забрать гарнитуру домой, получив некачественный продукт - что совершенно неприемлемо для гаджета, цена которого начинается от 3499 долларов.