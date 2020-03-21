Подарки от Epic раздача игр Watch Dogs и The Stanley Parable
Epic раздает бесплатно игры Watch Dogs
и The Stanley Parable, чтобы их получить, достаточно перейти на сайт Epic, зарегистрироваться, либо войти под аккаунтом, вбить в поиске Watch Dogs и The Stanley Parable, нажать "получить", а далее установить игру на ПК.
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