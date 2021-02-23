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Так получилось, что за долгие годы у меня начало скапливаться определенное количество бывших в употреблении, но все еще рабочих жестких дисков. Ставить их в свежие сборки уже не хочется, они, как правило, шумные, небольшого объема, да и места зачастую под них уже просто не остается. С другой стороны хотелось бы, чтобы эти оставшиеся свободные гигабайты можно было продолжать как-то использовать, причем делать это быстро и легко. В общем превратить их в своеобразный аналог USB-флешки, только большого размера и объема. Тем более, что зачастую HDD и так в основном, особенно в современных реалиях, используются исключительно как файлопомойки, к которым обращаешься по ходу эксплуатации на самом деле не так уж и часто. Так что нет нужды в том, чтобы эти диски были активны 100% своего времени, бессмысленно создавая ненужный шум и нагрев.

Присматривать подходящие решения я начал давно, но никак руки не доходили до финальной покупки. Вообще мне известно несколько решений поставленной задачи. Первое - это "облачные" сетевые хранилища (NAS), вроде той же популярной серии WD My Cloud. Второе - это гораздо более простые адаптеры или док-станции.

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Первый вариант по сути тот же ПК, который будет стоять где-то отдельно от основного. Минусы все те же - работа, шум, место, дороговизна. Этот вариант больше подходит тем, кому нужны большие объемы с сетевым доступом с разных компьютеров. Мне этот вариант не интересен.

Второй вариант как раз то, что нужно, т.к. позволяет быстро и без труда подключать HDD к компьютеру через USB-интерфейс, как флешку. Это гораздо дешевле, это не занимает много места и в целом не требует никаких лишних телодвижений, вложений или настройки.

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Проблема здесь возникает только одна, но критическая. Для больших жестких дисков питания от одного разъема USB недостаточно. Маленькие диски и SSD способны работать только от USB и для этих целей у меня уже был в наличии соответствующий адаптер (к слову, внешние диски по сути своей являются теми же обычными дисками и адаптером внутри красивого корпуса).

Но мне нужно было решение, которое позволит подключать большие, требующих соответствующего питания жесткие диски. И вот здесь на помощь приходят специальные док-станции.

Мой выбор пал на модель ORICO 6619US3 как наиболее бюджетный вариант со всем необходимым функционалом. Данная док-станция позволяет подключить любой жесткий диск, она не занимает много места, работает через интерфейс USB 3.0 и комплектуется блоком питания, необходимого для запуска больших жестких дисков. Поставляется док-станция в небольшой коробки, внутри есть все необходимое для его работы, включая кабель USB (Type-A на Type-B).

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Позади данной док-станции имеется одна единственная кнопка включения/выключения, на верхней части располагается яркий светодиод, который горит синим при включении и мигает фиолетовым при обращении к данным жесткого диска.

Слот под жесткие диски прикрыт специальной шторкой, которая уходит внутрь, когда мы вставляем жесткий диск непосредственно в сам разъем. У кого в детстве были игровые приставки на картриджах, тот словит определенную порцию ностальгии. Ощущения практически те же самые. На самой шторке имеется вырез под диски формата 2.5", так что они вставляются напрямую. Не совсем понял, зачем так было сделано, но зато сразу видно, где находится непосредственно сам интерфейс и нам сразу понятно, как, куда и какой стороной нужно вставлять жесткий диск. Причем по началу я все никак не мог с первого раза в него попасть. Потом как-то приноровился и начал делать это уже на автомате. На дне станции имеются четыре круглые прорезиненные ножки, на которых станция в работе стоит вполне надежно и уверенно.

Что же касается непосредственно его функционала, то все работает как и ожидалось. Подключаем, вставляем диск, жмем на единственную кнопку включения и работаем с диском как с любым другим съемным диском или USB-флешкой. Все предельно быстро, понятно, легко и удобно.

Я уже успел вдоволь попользоваться этой станцией, найти кучу старой информации, вытащить фотографии 10+ летней давности и поиграться с программами восстановления данных, раскопав там еще больше старых и уже давным-давно удаленных файлов с этих дисков. Оставлял так в работе на долгие часы - все работало штатно и без сбоев. При подключении к интерфейсу USB 3.0 программа CrystalDiskInfo рапортует о том, что диск подключен по интерфейсу USB SATA в режиме SATA/600. Не обращайте внимание на температуру диска, это какой-то глюк.





Для теста скорости я воспользовался своим старым SSD диском ADATA SP580 на 120 ГБ, но есть один важный нюанс - диск был заполнен данными на 80%. При копировании фильма скорость сначала составляла примерно 230 МБ/с, но затем спустя какое-то время опустилась примерно до 30-40 МБ/с. Полагаю, что это связано с нюансами работы самого SSD диска.





В заключение скажу, что приобретением я доволен. Данная док-станция полностью выполняет свои функции, нареканий в работе я не обнаружил. Пользу данный продукт мне уже успел принести, при том, что быстро, удобно и без каких-либо дополнительных действий с моей стороны. Минусов для себя я не обнаружил.



