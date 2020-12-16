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ACER Aspire 1

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Я давно уже поглядывал на бюджетные ноутбуки, которые могли бы заменить стационарный ПК в простых задачах, вроде серфинга в интернете или несложных рабочих задач, вроде офиса, чтобы без явной необходимости не включать и не садиться постоянно за основное рабочее место. Без каких-то особых долгих колебаний выбор пал именно на эту модель.

Ноутбук поставляется в обыкновенной картонной коробке без каких-либо особых изысков, кроме названия и некоторых неприметных наклеечек. Внутри кроме ноутбука, блока питания и различных буклетиков не будет больше ничего лишнего. Заострять на этом внимания не вижу смысла.

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Что же касается самого ноутбука, то он сразу же производит крайне приятные впечатления своим внешним видом, материалами, тактильным ощущениями и сборкой. Выглядит ноубтук гораздо дороже своей цены. Да и ощущается, пожалуй, несколько более дорогим.

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Корпус выполнен из матового пластика, при этом вся его основная часть окрашена в очень приятный и красиво выглядящий синий цвет, верхняя часть имеет приятную текстурированную фактуру в виде горизонтальных линий. Сам пластик на ощупь мягкий, держать в руках крайне приятно.

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Крышка ноутбука открывается с заметным, но мягким и приятным сопротивлением, не люфтит, не скрипит, свое положение удерживает отлично. При этом открыть крышку только потянув за нее не получается - сопротивление не даст, нужно помогать, удерживая второй рукой за сам корпус.

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С обратной стороны корпус имеет стандартный черный цвет, там же располагаются пять вытянутых прорезиненных ножек, наклейки производителя и два маленьких широкополосных динамика по краям, ближе к пользователю, спрятанные за защитной решеткой.

По сути это единственные отверстия, которые вообще присутствуют в корпусе данного ноутбука. Это связано с тем, что возможности замены или установки каких-либо дополнительных комплектующих здесь нет, а система охлаждения работает в полностью пассивном режиме.

Клавиатура также довольно приятная и удобная в использовании, клавиши имеют небольшую высоту, четко и тихо нажимаются, и располагаются на определенном удалении друг от друга. Кто хоть раз имел дело с ноутбуками серии Sony Vaio, для тех данная клавиатура покажется крайне знакомой. Тачпад большой, в целом удобный и имеет ряд интересных особенностей (об этом чуть ниже), но имеется небольшой люфт.

В правом нижнем углу расположена наклейка с основными характеристиками и особенностями данного ноутбука.

По бокам корпуса ноутбука располагаются все основные доступные нам разъемы.

Справа у нас два USB-A 2.0, 3.5мм миниджек для наушников, разъем для подключения блока питания, а также два светодиодных индикатора, индикатор работы ноутбука синего цвета и индикатор зарядки красного цвета.

Слева у нас USB-A 3.0, HDMI, который позволяет нам выводить изображение на внешний монитор или телевизор, сетевой разъем Ethernet, а также слот SD, позволяющий расширить доступный нам объем памяти. К сожалению, порт этот неглубокий, вставленная карта довольно сильно торчит из ноутбука, поэтому "вставить и забыть" не получится.

Данный ноутбук относится к самому бюджетному сегменту, поэтому и технические характеристики соответствующие.

Сердцем служит мобильный процессор Intel Celeron N4000, относящийся к довольно свежему семейству Gemini Lake, у него два ядра, два потока, 2.6ГГц в бусте и 4 МБ L2 кеш памяти, что, к слову, достаточно много для такого класса процессора. Для сравнения, у настолько процессора Pentium G4560 поколения Kaby Lake с двумя ядрами и четырьмя потока (технология Hyper-Threading) всего 3 МБ L2 кеша.

Оперативной памяти здесь всего 4 GB стандарта DDR4. Это совсем немного, особенно в уже уходящем 2020 году, но забегая вперед скажу, что на практике в бытовых задачах, для которых ноутбук такого класса в принципе предназначен, проблем с недостатком ОЗУ я не встретил. Для офиса и браузера этого хватает.

В качестве ПЗУ мы имеем дело с распаянной на плате флеш-памятью стандарта eMMc объемом 64 ГБ. Возможности расширения данный ноутбук, как я уже упоминал выше, не имеет (если не брать в расчет слоты SD и USB), так что фактически это все, чем нам придется довольствоваться в работе. Причем свободного пространства с учетом предустановленной операционной системы остается лишь немногим более 30 ГБ. Опять же, если использоваться этот ноутбук исключительно для простых бытовых нужд, проблемой это стать не должно. Этого хватит для браузера, офисных программ и даже каких-то простеньких игр, которые данный ноутбук вообще сможет запустить.

И раз уж зашла речь об играх, то в качестве графической подсистемы здесь выступает встроенное в процессор видеоядро Intel UHD 600. Это также, как и сам процессор, бюджетное решение и для игр оно не предназначено. Впрочем, что-то довольно старое и нетребовательное данная видеокарта, с учетом небольшого разрешения экрана, запустить сможет. Например, мне удалось вполне успешно запустить и поиграть на данной ноутбуке такую игру, как Command & Conquer: Generals. Ну и разумеется, Heroes of Might & Magic 3, куда ж без классики. Имеется поддержка технологии Intel Quick Sync.

Каков же этот ноутбук в работе? Да, в общем-то, как я уже выше писал, его вполне хватает для бытовых нужд, офисных программ, браузера, ютуба и даже каких-то старых и простеньких игр.

В работе с браузером и офисными программами я не заметил вообще никаких нареканий, работает легко и непринужденно. А благодаря поддержке технологии Intel Quick Sync мы можем без каких-то особых проблем смотреть ролики даже в разрешении 4K при 60 кадрах в секунду. Более того, ноутбук справляется даже с разрешением 8K при 30 кадрах в секунду. И пусть такое разрешение не имеет смысла на экране самого ноутбука, разрешение которого составляет всего лишь 1366х768, но мы можем выводить 4K ролики на внешний дисплей, скажем, телевизор, поддерживающий разрешение 4K. Таким образом с данного ноутбука мы сможем посмотреть, скажем, какой-нибудь фильм в 4K разрешении на большом телевизоре.

Некоторое количество пропусков кадров скорее всего связано со скоростью соединения по Wi-Fi. На глаз проблем с изображением не было.

Что касается встроенных динамиков, то они довольно негромкие, я бы сказал они совсем негромкие, но звук выдают хороший, с ровным балансом частот, ничего не кричит, не свистит, не дребезжит, все звуки на своем месте, то есть свою основную задачу передать саму суть звукового сопровождения, не внося никаких лишних искажений они выполняют хорошо. Более того, мне понравился эффект стерео, который они создают, он присутствует, и он весьма хорош, звук объемный, он не привязан к самим динамикам, мы не слышим звук из точки, мы слышим звук в пространстве. Это очень круто учитывая их размеры, расположение и вообще стоимость самого устройства. Зачастую у подобного формата звука (встроенного во что-то маленькое) очень часто присутствуют серьезные какие-то перекосы в балансе, крикливость, звонкость, эффект вроде звука из кастрюли, бочки или еще чего-то подобного плана. Особенно это касается как раз бюджетных устройство. Но здесь ничего этого нет, звук чистый, мягкий и ровный, он не звучит "из дырки", у него нет эффекта звука из кастрюли, он абсолютно комфортный, пространственный и отвязанный от "звука из точки". Включаешь какое-либо видео с озвучкой или музыкальными инструментами и без проблем слышишь голос или инструменты, так, как они и должен звучать с учетом размеров самих динамиков. Опять же, никаких изысков, мощных басов или предельных децибел здесь не будет. Но будет приятный, ровный звук с хорошим пространством.

Не в последнюю очередь добавляет скорости и отзывчивости данному ноутбуку eMMc память, за счет которой все открывается и реагирует практически моментально. Более того, ноутбук даже включается за какие-то секунды. И я сейчас буквально говорю. Честно, откройте "Диспетчер задач" на своем компьютере, пройдите во вкладку "Автозагрузка" и сравните данное значение своего ПК с показателями этого ноутбука. Сколько там у вас? 10 секунд? 15? 20? А здесь всего 3.4 секунды.

Что еще хотелось бы отметить, так это управление. В первую очередь - тачпад. Я раньше никогда такого не видел, но здесь тачпад не просто эмулирует мышку. Он еще и имеет ряд функций, напоминающий работу с экраном смартфона или планшета. Мы можем масштабировать изображение на экране двумя пальцами точно так же, как на смартфонах и планшетах. Это невероятно удобно и быстро и работает почти везде, в браузере, в офисных программах, при просмотре изображений. То есть хотим мы приблизить изображение - просто раздвигаем двумя пальцами по тачпаду и изображение масштабируется. Точно, как на привычных нам смартфонах. Вторая фишка - это скроллинг. Но здесь это работает уже чуточку не так, как на смартфонах. Дело в том, что когда мы водим одним пальцем по тачпаду, то мы управляем курсором мышки. Поэтому, чтобы начать скроллить изображение, нам нужно делать это двумя пальцами. Суть же точно так же, что и на смартфонах. Двигаем двумя пальцами по тачпаду и "двигаем" изображение на экране. Очень удобно. Немножко не понял работу функциональных клавиш. Вернее, с ними все понятно, все как и везде, но обычно на других ноутбуках нужно зажимать клавишу Fn, чтобы начали работать именно функциональные клавиши, здесь же наоборот, они работают без клавиши Fn.

Ну и переходим к монитору... И вот здесь, к сожалению, разочарование. Пожалуй, единственное разочарование от данного ноутбука. Монитор имеет довольно посредственную TN матрицу (в спецификациях я этого не нашел, но это очевидно), которая очень сильно страдает от углов обзора. И вы не подумайте, я не из тех людей, кто придирается к ненормальным углам обзора в мониторах, под которыми никто за этими мониторами сидеть не станет. Нет. Здесь проблема более серьезная и присутствует она под любыми углами. Картинка инвертируется в ту или иную сторону под любым ракурсом, найти оптимальный нейтральный угол здесь просто не получается. Либо что-то будет засвечено, либо что-то будет провалено или инвертировано.

И если при просмотре какого-либо динамичного контента (фильма, ютуба) это в глаза бросаться особенно не будет, то при работе в статичной среде с равномерным фоновым слоем во весь экран - это будет бросаться и мешать постоянно. Типичный пример - таблицы Excel. Мы либо хорошо видим линии сетки, но все остальное становится темным, либо мы хорошо видим изображение в целом, но линии сетки практически пропадают. Я постараюсь это приблизительно показать вам на фотографиях.

Приноровиться можно, все не настолько уж прямо плохо, чтобы работать было невозможно, но проблема присутствует и определенные неудобства в ряде случаев это может доставлять.

Что касается автономности, то хватает его в среднем часов на 5-10, точные цифры не скажу, т.к. я этот параметр специально не проверял, указываю приблизительные значения "по своим ощущениям". Заряжается ноутбук часа два или три. Опять же, я этот пункт специально на засекал, точно вам сказать не смогу.

Отдельно хотелось бы выделить факт его пассивности. Это замечательный параметр, который дает нам сразу ряд плюсов. Во-первых, полная тишина. Т.к. в ноутбуке отсутствует вентилятор, HDD и привод, звук не издает вообще никаких звуков. Абсолютно никаких. Во-вторых, т.к. пассивной системе охлаждения не нужны вентиляционные отверстия для забора и выброса воздуха, ноутбук полностью закрытый, единственные отверстия присутствуют лишь для двух динамиков с его обратной стороны. Так что никакой проблемы с пылью, забивающимся вентилятором или чего-то подобного здесь просто не будет.

При этом ноутбук совершенно не греется, встроенное железо имеет крайне низкие показателя TDP, всего 6 ватт, и штатного пассивного охлаждения с запасом хватает, чтобы его охлаждать.

Что же по итогу. Ноутбук, если брать во внимание его крайнюю бюджетность, отличный, и только лишь плохое качество матрицы огорчает и портит обще позитивное впечатление от общения с ним.