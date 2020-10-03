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Интересно вообще получается, еще не так давно процессоры на два ядра и четыре потока считались вполне себе даже полноценными игровыми решениями, да, я говорю о том самом Core i3-6100, некогда крайне популярном в бюджетных игровых сборках. Прошло не так много времени на фоне шествия мейнстримовых четырехъядерников, как конфигурация 2/4 резко вытеснилась в стан “ни на что не годных офисных машинок”, а на место мейнстримовых процессоров пришли либо 6/6, либо 4/8, примечательно, что последний вариант прописался как раз в том самом Core i3, но уже современного разлива. Объективно что-то резко поменялось? Вряд ли. Просто многопоток стал дешев и доступен, а люди падки на маркетинг и большие цифры. То, что пару лет назад считалось нормой сегодня вдруг стало изгоем. Почти как с модой.

Athlon 200GE - это как раз тот самый представитель бюджетного изгоя, занявшего нишу некогда популярных процессоров. Конкурент, даром что за рынок борется, не уступает и предлагает свою альтернативу в лице обновленных Pentium, занявших ту же самую нишу некогда популярных и весьма успешных Core i3. И в этот момент мы будто бы возвращаемся на 15 лет назад, когда Pentium и Athlon сражались между собой за кошельки потенциальных покупателей, только теперь это сражение перенеслось в бюджетный сегмент.

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Процессор представляет из себя по сути ровно половинку от Ryzen 5 1400 с номинальной частотой в 3200 МГц без турбо буста, но со встроенным видеоядром на базе Vega. В принципе на этом можно было бы заканчивать - берем результаты Ryzen 5 1400 и делим пополам. Но ведь это не интересно, да и результатов графики мы там не получим.

Процессор крайне холодный и экономичный, заявленное паспортное значение TDP равно 35 ваттам, и это в среднем сходится с показателями энергопотребления под нагрузкой. При этом процессор под небольшой башенкой с работающим на минимальных оборотах 80 мм вентилятором (be quiet! Pure Rock Slim) не греется совершенно, его рабочая температура составляет меньше 50 градусов. Корпусные вентиляторы при этом отключены. Номинальное напряжение процессора под нагрузкой находится где-то в пределах 1.08-1.09В.

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Разгон, к сожалению, слегка расстроил. Несмотря на то, что процессор весьма поздний, произведен он был на 22 неделе 2020 года, его потенциал оказался стандартным для процессоров первого поколения ZEN. Загружать систему и даже выполнять какую-то не тяжелую работу он способен был и на 4000 МГц, но требовал для этого крайне высокое значение напряжения, около 1.375В (выше 1.4В уже не пробовал), при этом стабильности все равно не было. Частота в 3900 МГц ситуация практически никак не изменила. Зато на частоте 3800 МГц процессор легко прошел все тесты с напряжением порядка 1.28В. Причем это напряжение я установил просто "с ходу" и дальнейшими поисками более низкого и стабильного значения не стал заниматься, потому что процессор и так оставался крайне холодным, и лишняя трата времени была просто ни к чему.

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По итогу в тестах будет два результата: на частоте 3200 МГц и на частоте 3800 МГц. Все прочие установки системы были дефолтными, включая работу встроенной графики и оперативной памяти, работающей в штатном режиме на частоте 2400 МГц при CL15 таймингах.

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В результаты тестов я добавлю уже имеющиеся у меня результаты своих некоторых прошлых процессоров, подпадающих под примерно ту же ценовую нишу, так мы получим более полноценную, наглядную и интересную картину производительности этого и остальных процессоров. Главными героями будут, конечно же, Athlon 200GE и Pentium G4560 в виде его прямого конкурента с небольшим уточнением: результаты Pentium G4560 были получены с памятью, работающей на частоте 3066 МГц при CL14 таймингах, что дает определенную форму в результатах. Конфигурации данных двух сборок представляют из себя следующее:

Athlon 200GE @ 3200 MHz / 3800 MHz

ASUS TUF B350M-Plus Gaming

16GB @2400 15-15-15-35 Dual Channel

Vega 3

SSD ADATA SP580 120GB





Pentium G4560 @ 3500 MHz

ASUS ROG MAXIMUS VIII HERO

8GB @3066 14-16-16-34 Dual Channel

GTX 1080 Ti Founders Edition OC

SSD ADATA SP580 120GB

Конфигурации прочих систем можно найти в моих прошлых записях. Комментировать каждый отдельный результат не вижу какого-либо смысла, поэтому предлагаю без лишних слов ознакомиться с результатами и перейти к их общему анализу.

Результаты процессоров оказались вполне логичными и закономерными. В многопоточных сценариях победили процессоры обладающими большим числом ядер, потоков. В однопоточных сценариях вперед вырываются процессоре построенные на более современных микроархитектурах с учетом их рабочих тактовых частот. Athlon 200GE оказался примерно на своем месте, окружив своего прямого конкурента Pentium G4560 с двух сторон согласно тактовым частотам. И хотя по результатам может сложиться такое впечатление, что удельная производительность на частоту у Pentium G4560 несколько выше, я полагаю, что такому обстоятельству причина, скорее всего, разная оперативная память, все-таки мы сравниваем 3200CL16 на стороне Pentium против 2400CL15 на стороне Athlon. И к такому выводу я прихожу не просто потому, что мне так кажется, а потому, что у меня есть результаты Ryzen 5 1500X с более высокочастотной памятью и они несколько выше. Так, например, в однопоточном тесте CPU-Z Ryzen 5 1500X на частоте 3800 МГц с памятью 3200CL16 выдает 439 баллов, против 407 баллов у Athlon 200GE на той же самой частоте 3800 МГц, но с памятью 2400CL15. Оба процессора основаны на одной и той же архитектуре, единственное различие между ними как раз-таки только в памяти.

Объективно же в синтетике ZEN будет традиционно побыстрее, особенно с учетом более эффективного SMT. В играх, скорее всего, уже Pentium окажется быстрее. В целом же это процессоры одного уровня.

За исключением одного “НО”. Я это уже давно замечал на разных процессорах и посторонние люди данный факт тоже подтверждали на своих примерах - если нагрузить оба процессора на условные ~99% какой-то задачей, способной равномерно и полноценно задействовать все ядра и потоки, на процессорах с архитектурой ZEN остается какой-то запас свободных ресурсов, что позволяет в таких условиях продолжать пользоваться компьютером, фоновыми задачами, браузером, фотошопом и пр. задачами, не замечая при этом каких-то видимых проблем. На процессорах Intel, к сожалению, такой сценарий скорее всего приведет к появлению серьезных каких-то задержек, подтормаживаний, долгого отклика, подвисаний и пр. Скорее всего это связано с архитектурными особенностями и теми ресурсами, которыми располагает процессорное ядро, что позволяет процессорам на архитектуре ZEN даже при видимой полной нагрузке процессора сохранять свободные ресурсы для их параллельной обработки. Возможно с этим связана и лучшая эффективность SMT по сравнению с HT. Все-таки ZEN проектировался изначально под работу с SMT. Intel же, насколько я понимаю, пользуется архитектурой, корни которой уходят в далекие девяностые годы. Тут можно и возразить, мол, это означает, что Интел в работе эффективно использует все ресурсы процессора, а процессоры AMD филонят. Возможно и так, но в конечном итоге мы получаем одновременно и комфорт при работе, и все равно более высокую производительность в рабочих многопоточных задачах.

На этом с весьма формальным тестом процессора предлагаю закончить и переходить к, как мне кажется, несколько более интересному тесту встроенной графики, основанной на архитектуре Vega. В данном случае мы имеем дело с самым младшим вариантом из возможных, в данном случае под капотом у нас имеется всего лишь 3 вычислительных блока CU из 64 имеющихся у старшей десктопной видеокарты Vega 64. Это очень-очень мало, для сравнения у считающейся весьма скромной и слабой видеокарте RX 560 этих самых вычислительных блоков CU в наличии аж 16 штук. В итоге в случае с нашим процессорам мы имеем всего 192 вычислительных шейдерных процессора, тогда как у той же RX 560 их будет целых 1024. Утешить мы себя можем, разве что, более прогрессивной архитектурой, да и, пожалуй, ценником. Впрочем, не надо никого утешать, давайте просто посмотрим, что вообще покажет данное решение и перейдем к выводам. Чуть не забыл упомянуть, что по умолчанию система выделила для графики 2 ГБ памяти из оперативной, в чем я с ней в общем-то согласен. Очевидно, что доступной оперативной памяти после этого у нас остается 14 ГБ из 16 ГБ. Графика в штатном режиме работает на частоте 1000 МГц.

Для современных игр подобное решение, ожидаемо, практически непригодно, лишь в разрешении 1280x720 на минимальных настройках в двух из протестированных современных играх получилось что-то, хоть немногим превышающее среднее значение в 30 кадров. Но что интересно, в играх, что выходили на консолях прошлого поколения (PlayStation 3 и Xbox 360) данное решение не то чтобы справляется на отлично, но делает это лучше и в более высоком разрешении, чем сами консоли того же поколения. Я напомню, что все эти игры на тех самых консолях работали в лучшем случае в разрешении 1280x720, да еще и зачастую лишь при 30 кадрах в секунду. Мы же умудрились запустить эти игры в разрешении 1920x1080 (за некоторыми исключениями) и получить в большинстве случаев в среднем уже все 60 кадров в секунду, пусть и не при каких-то высоких или максимальных настройках. О настройках хочется отдельно упомянуть, что зачастую в этих играх даже при выборе низких пресетов картинка остается полноценной и красивой, зачастую без особой какой-то явно видимой разницы с более высокими пунктами, так что мы на глаз не так много теряем, как может показаться. Зато во многих случаях нам хватило ресурсов даже на то, чтобы активировать сглаживание, да не самое простое, а MSAA. Стоит отметить так же, что никто не мешает нам настроить графику более тонко, сохранив удовлетворительную производительность при более качественной картинке. Например, в большинстве случаев можно выкручивать качество текстур на максимум, на производительность это не влияет, размеры текстур в тех играх были весьма скромными (что не удивительно, у PlayStation 3 и Xbox 360 было всего 512 МБ общей памяти). Конечно, не все работает идеально. В некоторых играх для лучшей отзывчивости и более высокого и стабильного фреймрейта приходится снижать разрешение с 1920x1080 до хотя бы 1600x900, но это все равно выше, чем 1280x720 и мы все равно имеем дело с более высоким фреймрейтом. В итоге, несмотря на крайне скромные технические характеристики нашей встроенной графики, она вполне себе даже способна запускать пусть и далеко не самые современные, но все-таки игры и в удовлетворительном качестве.

Вообще, подумать только, покупая самый дешевый процессор со встроенной графикой, мы получаем производительность выше, чем у консоли прошлого поколения. И это при TDP процессора в 35 ватт и способностью работать под нагрузкой практически в пассивном режиме. И это лишь самое простое решение из возможных и доступных на данный момент. Существуют варианты вроде не так давно выпущенной серии Ryzen 4000 с ZEN 2 архитектурой и обновленной графикой, работающей на частотах выше 2000 МГц.

Напоследок выскажусь об энергопотреблении. Для замера я использовал обычный бытовой ваттметр, который устанавливается в розетку и к которому подключается система. В результате нужно учитывать как общий КПД блока питания (в данном случае Cooler Master V1000) и некоторую погрешность самого ваттметра, так и энергопотреблении прочих комплектующих системного блока, вроде материнской платы, оперативной памяти и дисков. По итогу в режиме бездействия мы получаем 33 ватта, в Cinebench R20 мы получаем 56 ватт, в Unigine Superposition мы получаем 58 ватт, и при игре в Rise of The Tomb Raider мы получаем 70 ватт. Результаты фиксировались на глаз в процессе замеров, учитывалось максимальное значение.

Подводя итог: процессор в эксплуатации мне очень понравился. Он очень холодный, производительности и многозадачности в повседневных задачах ему более чем хватает, разницы с более многопоточными процессорами я просто не заметил, все типичные повседневные операции, их отклик, скорость исполнения и загрузки выполняются точно так же. Процессор весьма отзывчивый и позволяет без ущерба ни в чем себе особо не отказывая работать в многозадачном режиме, пользоваться несколькими браузерами, открывать десятки вкладок, работать в фотошопе и не думать о том, чтобы что-то закрывать. Графика тоже весьма удивила. Несмотря на крайне скромные спецификации, она позволяет вполне себе успешно играть в игры с прошлого поколения консолей в разрешении 1920x1080. И все это в маленькой “коробочке” на 35 ватт за 50$. Я считаю, что это очень хорошее решение в своей нише и оно определенно стоит своих денег.