Ещё немного о процессорах и Windows 11
Ранее сообщалось, что Microsoft, после якобы проведенного дополнительного исследования, расширила список поддерживаемых ЦПУ некоторыми моделями Intel, относящимися к нескольким сериям 7-го поколения, а именно: Intel Core X, Xeon, W и одной специфической моделью - Intel Core 7820HQ (по утверждению MS - только некоторые устройства для которых поставляются современные драйверы, созданные по так называемому DCH «Декларативно-Компонентно-Аппаратно-поддерживаемому» принципу, в том числе находящихся до сих пор в продаже Microsoft Surface Studio 2).
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В линейку Intel Core X-серии 7-го поколения, наряду с другими, входят и занятные процессоры i7-7740X и i5-7640X, фактически являющиеся «портами» на сокет LGA2066 потребительских десктоп (но с отключенным iGPU) Kabylake LGA1151 процессоров i7-7700k и i5-7600k, а они, в свою очередь, практически ничем не отличаются от процессоров 6-й Skylake серии i7-6700k и i5-6600k соответственно.
Вышеописанное давало некоторым (например автору сей заметки — гордому обладателю легендарного опередившего время центрального вычислительного устройства «ой3-семь-семьсот-кУ») эфемерную но всё же надежду, что Windows 11 все же официально «поддержит» немалое число пользователей 6,7 серий Intel процессоров, но… в список с явным перечислением поддерживаемых ЦПУ Microsoft добавила все процессоры 7-ой Х-серии, кроме тех самых i7-7740X и i5-7640X.
Следует отметить, что непосредственно после появления записи в официальном блоге компании Microsoft о расширении списка совместимых ЦПУ, процессоры i7-7740X и i5-7640X присутствовали в указанном списке, но в какой-то момент их упоминания были изъяты и на момент написания данной статьи (15 сентября 2021 г.) они там отсутствуют... Это не может не вызывать иррационального беспокойства. Многие новостные источники до сих пор заявляют о поддержке Windows 11 тех «многострадальных» кусков кремния на текстолите.
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Похоже наивно было надеяться, хотя некоторые производители (например Asus) готовят бета-версии BIOS для материнских плат на основе чипсетов Z170/Z270 с фактически лишь измененными дефолтными настройками, включающими по умолчанию эмуляцию TPM 2.0 и UEFI режим загрузки.
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