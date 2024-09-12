Материнские платы для процессоров Intel Core Ultra 200 смогут порадовать энтузиастов лучшими возможностями по разгону оперативной памяти.

Инсайдер @momomo_us опубликовал скриншот с сайта ASRock, на котором перечислены спецификации для одной из материнских плат с чипсетом Z890. Если верить скриншоту плата будет подерживать разгон одноранговой памяти DDR5 до 9200 MT/с на 1 канал.

Также указаны частоты для других вариантв работы памяти. Одноранговая память с использованием 2-х канального режима сможет работать на частоте 6800 MT/с, двухранговая в 1 канале будет работать на той же частоте 6800 MT/с. А вот двухранговая и двухканальная память получит максимальный разгон максимум до 5800 MT/с.

Для сравнения материнская плата ASRock Z790 Taichi для прошлого чипсета Z790 имела частоты на 800-2000 MT/с ниже Это значения говорят о значительном увеличении возможностей для разгона оперативной памяти на новых материнских платах.

Также отметим любопытную деталь. На данный момент ни Intel, ни её партнеры не раскрывают схему наименования процессоров Core 200 для настольных ПК. Однако на скриншоте с сайта ASRock в качестве наименования процессоров указано Core Ultra (Series 2). Впрочем пока это всё ещё не точная информация. Точное название новинок мы узнаем 10 октября, когда Intel анонсирует новые процессоры и материнские платы с чипсетом Z890. В продажу материнскипе платы Z890, скорее всего, выйдут 24 октября.