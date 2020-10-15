Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Мои размышления о линейке iPhone 12 после ее выхода

+
50% скидки в Ситилинке до конца недели
RTX 5000 - 16Gb, 173 т.р. в Ситилинке
2080 Ti MSI Gaming - цена снижена на порядок
2080 MSI Gaming за копейки по промокоду MGA

Всем привет!

13 октября вышел новый iPhone.Что же сделала компания Apple для того чтобы удивить своих фанатов?

Как всегда нам говорили ,что новый iPhone быстрее, мощнее , лучше старого .Но так ли это? 

  1. Во все новые iPhone не будут класть адаптеры питания.Прикрывая свою жадность Apple заявили , что они делают это ради сохранения природы . Экология превыше всего заявили в Apple.Вообщем Вам придется докупать адаптер питания.
  2. Новый процессор Apple A14 . Он быстрый , энергоэффективный . Но нужна ли вам вся мощность этого процессора ? В 90% случаев вам не нужен потенциал данного процессора.
  3. Добавили целую экосистему аксессуаров для вашего iPhone . Беспроводная зарядка(с магнитный креплением) , чехол для кредитки разных цветов.
  4. OLED экран с высоким разрешением. Также Apple вместе Corning поработали над прочностью стекла . В стекло добавляются частицы керамики , что делает стекло прочнее.
  5. Добавлен 5G . Умная система сама будет переводить iPhone с LTE на 5G.Но в России 5G нет.
  6. Как заявляет компания Apple камеру прокачали на 87% . Правда это или нет ? Решать вам .Прокачена стабилизация ,Сканер Lidar , сканирует всё пространство . Автофокус со сканером Lidar работает в 6 раз лучше.Запись видео в HDR - это уже что-то новенькое. посмотрим как это будет работать.Большинство новых функций камеры есть только в PRO версии. Печалька.

Несомненно новый IPhone лучше старого.Но основные изменения касаются камеры и только в версии PRO.Остальные изменения не такие кардинальные. Apple сделала ход конём добавив версию mini . Именно эта версия по мнению аналитиков станет самой популярной.Немного о ценах. Самый дешёвый IPhone обойдется вам в 70 тысяч рублей . Итак , стоит ли вам переходить на новый IPhone?Если вы работаете с фотографией ,снимаете видео высокого качества и Вам необходимо устройство которое будет удовлетворять ваши потребности, то несомненно покупайте , но только в версии PRO. Остальным я посоветую хорошо подумать перед покупкой. 

реклама

Увидимся в мире технологий...

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование процессорного кулера Arctic Freezer 50
10
Тестирование процессоров Core i5-10600КF, Core i5-9600КF и Ryzen 5 3600ХТ в актуальных играх
20
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix B460-I Gaming
7
Тестирование видеокарт GeForce GTX 1650 Super и Radeon RX 5500 XT в актуальных играх
15
Обзор и тестирование корпуса Deepcool CL500
15
Тестирование процессоров Core i3-10320, Core i3-9350KF и Ryzen 3 3300Х в актуальных играх
24
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ROG Zephyrus M15
4
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 35 тысяч рублей: октябрь 2020
34
Игровой компьютер до 100 тысяч рублей: октябрь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
5
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix Gaming GeForce RTX 3080 (ROG-Strix-RTX3080-10G-Gaming)
161

Интересные материалы

Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix Gaming GeForce RTX 3080 (ROG-Strix-RTX3080-10G-Gaming)
10 октября 2020 161
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 35 тысяч рублей: октябрь 2020
12 октября 2020 34
Изучаем референсные NVIDIA GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3090: разгон и тестирование в 8K
7 октября 2020 114
Деньги вперед: главные игры октября 2020 года
5 октября 2020 40
Тестирование процессора Intel Core i7-10700F в актуальных играх
2 октября 2020 40
Тестирование процессора Intel Core i5-10600КF в актуальных играх
5 октября 2020 32

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 7 Pro и ещё пять смартфонов Xiaomi получили стабильную MIUI 12 в Европе и мире
1
Redmi Note 8 Pro резко подешевел – игровой процессор, 64 Мп камера и зарядка 30 Вт со скидкой 10 000 рублей
9
Ryzen 9 3900X сильно подешевел - лучший 12-ядерник на рынке с частотой до 4,6 GHz и 64 МБ кэша упал в цене на 70$
48
Xiaomi Mi Note 10 Lite подешевел на 220 долларов – высокая производительность, ёмкая АКБ и NFC по низкой цене
1
Реальная производительность Ryzen 9 5900X в играх может оказаться гораздо ниже, чем сообщили представители AMD – одноядерные и многоядерные тесты Cinebench R20
47
Трассировка лучей может быть доступна только для видеокарт Radeon RX 6000 на базе графического чипа NAVI21
85
Самая быстрая видеокарта на вторичном рынке – изучаем реальную игровую производительность GeForce GTX 1080 Ti против RTX 2080 Ti и RTX 3090 в конце 2020 года в тестировании Testing Games
38
Стала известна цена и сроки начала продаж бюджетного Ryzen 5 5600 – конкурент Core i5-10600K уже в начале 2021
13
Хакерская группировка CPY сумела взломать сразу 4 крупных AAA-блокбастера, защищёных DRM Denuvo
50
Samsung Galaxy S20 Ultra подешевел на 600 долларов – Exynos 990, 120-Гц дисплей и 108-Мп камера по низкой цене
2
Ryzen 5 2600 резко подешевел – мощный игровой бюджетный 6-ядерный процессор со скидкой в 60 долларов
24
Разрешение 4К перестало интересовать разработчиков крупных игр – 1080р с трассировкой лучей лучший выбор по мнению главы Quantic Dream
89
Цена Sony Xperia 1 упала на 440 долларов – Snapdragon 855, NFC, экран 4K, стереозвук и 12-Мп камеры
2
Инсайдер Майкл Пахтер подтверждает превосходство PlayStation 5 над Xbox Series X
20
HUAWEI P40 Pro рекордно подешевел – уникальная камера 40+50 Мп, мощный чип с ИИ и NFC со скидкой 420$
2
На Aliexpress продается материнская плата на базе гибридного чипа AMD с производительностью Xbox One
14
Intel готовится к затяжной борьбе с AMD за рынок игровых процессоров – Rocket Lake 11-го может получить 5.5 ГГц на все ядра, большой прирост IPC и PCIe 4.0
127
У AMD обнаружилось сразу две уязвимости системы безопасности за один день и сразу три в течение недели
59
AMD дарит покупателям Ryzen 5000/3000XT одну из самых ожидаемых игр 2021 года - список CPU и подробности акции
43
Redmi Note 7, Redmi Note 8 и ещё 16 смартфонов Xiaomi получили новую версию MIUI 12
1

Популярные статьи

Перешёл на монитор 144 Гц – делюсь впечатлениями
423
Необычные серийные компьютерные кулеры и вентиляторы - AeroCool, Akasa, Alpenfoehn. Часть 1
22
Тестирование видеокарт GeForce GTX 1650 Super и Radeon RX 5500 XT в актуальных играх
15
Необычные серийные компьютерные кулеры и вентиляторы - Alseye, Arctic, ASUS. Часть 2
12
Тестирование процессоров Core i5-10600КF, Core i5-9600КF и Ryzen 5 3600ХТ в актуальных играх
20
Обзор и тестирование процессорного кулера Arctic Freezer 50
10
ТОП 5 полезных мужских инструментов для ремонта и стройки с AliExpress, о которых Вы могли не знать
4
Мой опыт правильного апгрейда компьютера – делюсь подробностями успеха
61
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix B460-I Gaming
7

Сейчас обсуждают

Alzov
22:50
AMUDE TRASH INTEL RULEZ УЖе ддр5 через9 месяцев, АМУДЕ досих пор не освоили ддр4 память выше 4000мгц, интел вон кочегарит спокойно любые частоты которые позволит память. Обманули АМДУ все ждали контр...
DDR4-4000 станет оптимальным выбором для Ryzen 5000 — данные с появившегося в сети слайда AMD
ахахах
22:48
это ты пляши с бубном-а на синих всё норм-раз поставил и забыл
AMD установила невысокие европейские цены на новые процессоры Ryzen 5000-й серии – Ryzen 5 5600X–309 евро
Christinachadzynski
22:47
Вы не забыли, что 50..80% выручки дёт в 1е 1..6месяцев? Ибо всё работает на рекламе.
Инсайдер Майкл Пахтер подтверждает превосходство PlayStation 5 над Xbox Series X
Sh1rk0
22:46
Ага, сейчас вам здесь про все планы расскажут, а ещё пришлют подарок на дом.
Обзор и тестирование процессорного кулера Arctic Freezer 50
Christinachadzynski
22:45
Проблемы с 10нм, 14 пока хватает.
Видеоадаптер Intel DG2 практически догонит NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER — данные инсайдера
Sh1rk0
22:41
Ещё по первым видео казалась ерундой. Ходят с фонарями, светят, а ничего не видят - слепцы.
Интерактивный хоррор The Dark Pictures вскоре пополнится главой Little Hope — разработчики выпустили трейлер
wwr222
22:41
У нас лежали.Цену уже не вспомню,но дикая какая-то
Почти все видеокарты Radeon RX 500 и RX 5000 китайского подразделения XFX ушли майнерам — данные MyDrivers
PereHT
22:39
Мой опыт правильного апгрейда компьютера – делюсь подробностями успеха
ахахах
22:39
а я ниче в ддр4 своей неставлю на синем камне и так всё норм.Никаких вобще плясок с бубном
DDR4-4000 станет оптимальным выбором для Ryzen 5000 — данные с появившегося в сети слайда AMD
abdulla
22:37
ставлю на 2100 мгц по шине.
DDR4-4000 станет оптимальным выбором для Ryzen 5000 — данные с появившегося в сети слайда AMD
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем