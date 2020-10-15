Мои размышления о линейке iPhone 12 после ее выхода
Всем привет!
13 октября вышел новый iPhone.Что же сделала компания Apple для того чтобы удивить своих фанатов?
Как всегда нам говорили ,что новый iPhone быстрее, мощнее , лучше старого .Но так ли это?
- Во все новые iPhone не будут класть адаптеры питания.Прикрывая свою жадность Apple заявили , что они делают это ради сохранения природы . Экология превыше всего заявили в Apple.Вообщем Вам придется докупать адаптер питания.
- Новый процессор Apple A14 . Он быстрый , энергоэффективный . Но нужна ли вам вся мощность этого процессора ? В 90% случаев вам не нужен потенциал данного процессора.
- Добавили целую экосистему аксессуаров для вашего iPhone . Беспроводная зарядка(с магнитный креплением) , чехол для кредитки разных цветов.
- OLED экран с высоким разрешением. Также Apple вместе Corning поработали над прочностью стекла . В стекло добавляются частицы керамики , что делает стекло прочнее.
- Добавлен 5G . Умная система сама будет переводить iPhone с LTE на 5G.Но в России 5G нет.
- Как заявляет компания Apple камеру прокачали на 87% . Правда это или нет ? Решать вам .Прокачена стабилизация ,Сканер Lidar , сканирует всё пространство . Автофокус со сканером Lidar работает в 6 раз лучше.Запись видео в HDR - это уже что-то новенькое. посмотрим как это будет работать.Большинство новых функций камеры есть только в PRO версии. Печалька.
Несомненно новый IPhone лучше старого.Но основные изменения касаются камеры и только в версии PRO.Остальные изменения не такие кардинальные. Apple сделала ход конём добавив версию mini . Именно эта версия по мнению аналитиков станет самой популярной.Немного о ценах. Самый дешёвый IPhone обойдется вам в 70 тысяч рублей . Итак , стоит ли вам переходить на новый IPhone?Если вы работаете с фотографией ,снимаете видео высокого качества и Вам необходимо устройство которое будет удовлетворять ваши потребности, то несомненно покупайте , но только в версии PRO. Остальным я посоветую хорошо подумать перед покупкой.
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