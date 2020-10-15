Всем привет!

13 октября вышел новый iPhone.Что же сделала компания Apple для того чтобы удивить своих фанатов?

Как всегда нам говорили ,что новый iPhone быстрее, мощнее , лучше старого .Но так ли это?

Во все новые iPhone не будут класть адаптеры питания.Прикрывая свою жадность Apple заявили , что они делают это ради сохранения природы . Экология превыше всего заявили в Apple.Вообщем Вам придется докупать адаптер питания. Новый процессор Apple A14 . Он быстрый , энергоэффективный . Но нужна ли вам вся мощность этого процессора ? В 90% случаев вам не нужен потенциал данного процессора. Добавили целую экосистему аксессуаров для вашего iPhone . Беспроводная зарядка(с магнитный креплением) , чехол для кредитки разных цветов. OLED экран с высоким разрешением. Также Apple вместе Corning поработали над прочностью стекла . В стекло добавляются частицы керамики , что делает стекло прочнее. Добавлен 5G . Умная система сама будет переводить iPhone с LTE на 5G.Но в России 5G нет. Как заявляет компания Apple камеру прокачали на 87% . Правда это или нет ? Решать вам .Прокачена стабилизация ,Сканер Lidar , сканирует всё пространство . Автофокус со сканером Lidar работает в 6 раз лучше.Запись видео в HDR - это уже что-то новенькое. посмотрим как это будет работать.Большинство новых функций камеры есть только в PRO версии. Печалька.

Несомненно новый IPhone лучше старого.Но основные изменения касаются камеры и только в версии PRO.Остальные изменения не такие кардинальные. Apple сделала ход конём добавив версию mini . Именно эта версия по мнению аналитиков станет самой популярной.Немного о ценах. Самый дешёвый IPhone обойдется вам в 70 тысяч рублей . Итак , стоит ли вам переходить на новый IPhone?Если вы работаете с фотографией ,снимаете видео высокого качества и Вам необходимо устройство которое будет удовлетворять ваши потребности, то несомненно покупайте , но только в версии PRO. Остальным я посоветую хорошо подумать перед покупкой.

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