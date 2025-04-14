Новые видеокарты Asus RTX 5060 Ti в исполнениях TUF Gaming, Prime и Dual показались до официального анонса. Модель Dual получила обновлённый дизайн, а версии с 8 и 16 ГБ памяти поступят в продажу уже в апреле.

Источник изображений: Asus, Videocardz

Asus планирует представить сразу четыре различных варианта видеокарты GeForce RTX 5060 Ti. Ресурс VideoCardz опубликовал первые изображения новинок, официальная презентация которых запланирована на ближайшее время.

Недавно китайское подразделение компании показало эксклюзивную версию RTX 5060 Ti, созданную в коллаборации с Хацунэ Мику. Помимо самой видеокарты, линейка пополнится другими продуктами в аналогичном тематическом оформлении. Параллельно готовятся к выпуску более традиционные модификации, в частности TUF Gaming, Prime и Dual.

Варианты Prime и TUF Gaming получили фирменные системы охлаждения с тремя вентиляторами, характерными для большинства продуктов линейки RTX 50 в этих сериях. Отличительной особенностью TUF Gaming версии RTX 5060 Ti стала конфигурация видеовыходов — вместо пяти портов (три DisplayPort и два HDMI), как у RTX 5070, здесь установлено четыре интерфейса (три DisplayPort и один HDMI).

Технические характеристики, включая информацию о разъемах питания и тактовых частотах графического процессора GB206, пока держатся в секрете. Судя по всему, производитель предложит как разогнанные, так и референсные версии адаптера.

Линейка Dual впервые появится в семействе RTX 50-й серии, но похоже, что компания лишь обновила цветовую гамму системы охлаждения, сохранив при этом базовую конструкцию. На данный момент известно только о версии Dual с 8 ГБ видеопамяти, тогда как остальные модификации будут доступны в двух вариантах — с 8 и 16 ГБ. Однако это, вероятно, временное ограничение, и в будущем Asus может расширить линейку, добавив модели с разным объемом памяти во всех исполнениях. Старт продаж намечен на 16 апреля.