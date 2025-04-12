Телевизоры на квантовых точках уходят в прошлое. Корейские разработчики предложили многослойные наночастицы, которые обеспечат 133% sRGB и объемное изображение.

Источник изображения: Nicolas J Leclercq / Unsplash

Как сообщает издание Cnews, специалисты KIST продемонстрировали новую методику создания сверхреалистичного визуального контента. В ее основе лежит применение многослойных наноструктур, способных воспроизводить полную цветовую палитру без необходимости использования дополнительных фильтров или слоев.

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Ключевой особенностью разработки является сложная архитектура наночастиц, состоящих из центрального ядра и нескольких концентрических оболочек. Эта конструкция обеспечивает генерацию базовых RGB-цветов высочайшей чистоты на уровне отдельных наноэлементов, а регулировка длины волны ИК-излучения позволяет получать широкий спектр оттенков.

Технологическое преимущество новой разработки заключается в возможности отказаться от традиционных квантовых точек, которые не только увеличивают себестоимость устройств, но и подвержены недобросовестному копированию. Напомним, ранее некоторые крупные производители бытовой электроники были замечены в использовании некачественных аналогов квантовых точек.

Наиболее интригующей перспективой применения новых наночастиц является возрождение 3D-технологий. Традиционные методы трехмерной визуализации требовали специальных очков и часто вызывали дискомфорт у пользователей. Предложенное решение лишено этих недостатков благодаря уникальному свойству каждой наночастицы воспроизводить полный цветовой спектр, заменяя собой обычный пиксель.

Многослойная структура частиц обеспечивает одновременную генерацию различных цветов при воздействии ИК-излучения разных длин волн. Конкретно, зеленый цвет — это ядро наночастицы, красный — это внутренняя оболочка, а синий является внешним слоем. Такая организация позволяет достигать впечатляющих показателей цветопередачи: 133% охвата sRGB и 94.2% NTSC, соответствуя характеристикам профессионального оборудования.

По мнению руководителя проекта Хо Сон Джанга (Ho Seong Jang), технология имеет потенциал не только в сфере дисплеев, но и может найти применение в системах защиты от подделок. Однако детали этого направления применения пока остаются засекреченными.