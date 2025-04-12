Новое приложение для стриминга Razer PC Remote Play на мобильных устройствах бесплатно и без сложных настроек поддерживает Steam, Epic Games и Xbox Game Pass, автоматическую настройку разрешения дисплея и частоту обновления.

Источник изображения: Razer

Компания Razer запустила новый сервис Razer PC Remote Play, с помощью которого можно стримить игры с ПК на мобильные устройства под управлением iOS и Android. Платформа поддерживает все совместимые геймпады и использует AV1-кодирование для минимизации задержек и улучшения качества картинки. Как отметили в компании, сервис ориентирован на геймеров, которые хотят играть в свои Steam, Epic Games и PC Game Pass вне дома, прямо с телефона или планшета.

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Для работы Razer PC Remote Play требуется компьютер с Windows 10 и мобильное устройство на Android 14 и новее, или iOS 18. В отличие от многих аналогов, сервис автоматически адаптирует разрешение и частоту обновления экрана под характеристики смартфона. Представители компании пояснили, что хотели сделать стриминг игр максимально простым, без ручных настроек.

Одно из ключевых преимуществ платформы является поддержка Razer Sensa HD Haptics, технологии тактильной отдачи для контроллера Razer Kishi Ultra. Владельцы iPad также получат расширенные возможности, в частности, подключение клавиатур, мышей и тачпадов для комфортной игры. При этом сервис будет бесплатным — достаточно установить Razer Nexus на смартфон и Razer Cortex на ПК.

Разработчики подчёркивают, что Razer PC Remote Play создавался как более удобная альтернатива Moonlight и Steam Remote Play. «Другие платформы требуют тонкой настройки, а наш сервис работает из коробки», — написал в Reddit сотрудник Razer. Кроме того, приложение автоматически закрывает игры после завершения сеанса, что экономит ресурсы ПК.

Пока сервис поддерживает не все игры, но Razer обещает расширить совместимость. Пользователи, в свою очередь, уже отметили стабильность стриминга и низкий input lag, что критично для динамичных проектов. Однако некоторые геймеры сомневаются в необходимости ещё одного стримингового решения на фоне существующих аналогов.