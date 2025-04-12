Новые правила Китая по определению страны происхождения чипов создадут еще большую напряженность в отношениях с США. Такие компании как Intel и Texas Instruments, пострадают, в то время как TSMC и другие тайваньские производители получают преимущества.

Источник изображения: TSMC

Китай изменил правила определения страны происхождения микросхем, что стало частью продолжающейся торговой войны с США. Нововведения обернулись выгодой для тайваньских производителей и одновременно ударили по ключевым американским компаниям.

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Согласно новому постановлению Главного таможенного управления Китая, теперь страной происхождения микросхем считается место, где был произведён полупроводниковый пластинчатый элемент (вафер), а не где был разработан или упакован чип. Это означает, что чипы, произведённые на фабриках в Тайване, но разработанные в США, не будут облагаться пошлиной в 125%, в отличие от тех, что были произведены на территории США.

Китайская ассоциация полупроводниковой промышленности срочно распространила это правило через WeChat и другие источники. Как отмечается в заявлении, оно касается как упакованных, так и неупакованных микросхем. Таким образом, компании, заказывающие производство чипов у тайваньских TSMC, UMC, Micron или Vanguard, получат значительное преимущество.

«Фактически, это решение бьёт по таким американским производителям, как Intel, GlobalFoundries и Texas Instruments, которые изготавливают микросхемы внутри США», — отмечают аналитики. Особенно пострадают те, кто использует фабрики вроде Fab 8 в Нью-Йорке или заводы в Техасе.

Как отмечает Tom's Hardware, с помощью этого шага Китай преследует две цели. С одной стороны, он позволяет продолжать поставки микросхем без торговых барьеров, что поддерживает внутреннее производство, а с другой стороны, Пекин демонстрирует, что считает Тайвань своей территорией, не взимая с тайваньских чипов штрафных пошлин.

Кроме того, новая стратегия открывает перспективы для тайваньских и китайских фабрик, которые теперь могут привлечь новых клиентов, отказавшись от американских чипов. Интересно, что подход Китая резко контрастирует с американской практикой. В частности, в США страной происхождения считается место «последней значительной трансформации» продукта, что делает китайскую сборку американских чипов формально китайскими товарами — и, следовательно, объектами для тарифов в рамках новой американской политики.