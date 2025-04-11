Российские власти активно наращивают инвестиции в ИИ-инфраструктуру: объём госзакупок вычислительных систем за год вырос на 150%. Однако эксперты указывают на барьеры, связанные с высокой стоимостью и зависимостью от импортных технологий.

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Российский рынок государственных закупок оборудования для искусственного интеллекта (ИИ) показал впечатляющий рост в 2024 году, увеличившись более чем вдвое и достигнув объема 2,4 млрд рублей. Санкт-Петербург стал крупнейшим заказчиком, разместив тендер на 1,3 млрд рублей для развития городской ИТ-инфраструктуры, сообщает Cnews со ссылкой на «Коммерсант». Государственные учреждения остаются основными драйверами цифровой трансформации, хотя количество ежегодных закупок пока не превышает сотни.

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Согласно аналитике «Контур.Закупок», число контрактов по 44-ФЗ увеличилось в три раза — до 32 договоров на общую сумму 2,26 млрд рублей. В рамках 223-ФЗ количество сделок выросло на 50% (до 24), а их стоимость подскочила почти вчетверо, достигнув 116 млн рублей.

Специалисты объясняют повышенный интерес к ИИ-технологиям государственной политикой цифровой трансформации. Тем не менее, внедрение данных решений сдерживается высокой ценой оборудования и спецификой его применения. Большинство проектов имеют экспериментальный характер или затрагивают узконаправленные задачи. Сложности обеспечения импортозамещения на фоне прекращения сотрудничества с западными производителями и валютной нестабильности также влияют на ситуацию.

Отметим, что за последние два года сегмент высокопроизводительных вычислений расширился на 35%, достигнув 15,8 млрд рублей. Развитие технологий машинного обучения и возрастание вычислительных запросов стали главными факторами роста. К 2024 году вложения в системы хранения данных и платформы для ресурсоемких задач увеличились на 40%. При этом, отечественные разработчики активно создают комплексные решения на базе сертифицированного оборудования и программного обеспечения.

Перспективы отрасли связаны с развитием комбинированных архитектур, объединяющих различные вычислительные модули, и к концу десятилетия ожидается массовое распространение серверных систем с интегрированными ускорителями для ИИ. Современные технические решения позволяют повысить эффективность использования ресурсов и снизить затраты на выполнение сложных вычислительных задач.

Также растет популярность модели предоставления HPC-ресурсов через облачные сервисы, а комбинированные решения, сочетающие локальные вычислительные мощности с облачными технологиями, становятся отраслевым стандартом. Подобный подход дает предприятиям возможность гибко управлять расходами и быстро адаптироваться к изменениям бизнес-процессов.

Как пишет Cnews, внедрение контейнерных технологий и современных инструментов управления ресурсами существенно повышает эффективность работы с HPC-инфраструктурой. При этом, использование технологий Kubernetes, Singularity и Slurm помогает оптимизировать нагрузку и сократить эксплуатационные издержки. Наблюдается также переход от монолитных приложений к более гибким контейнерным средам, что, по словам аналитиков, способствует более эффективному использованию вычислительных мощностей.