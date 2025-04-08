Учёные обнаружили, что Солнце — настоящий уникум среди звёзд своего класса. В то время как у большинства жёлтых карликов преобладают тёмные пятна, наше светило демонстрирует обратную картину.

Источник изображения: NASA

Международная команда астрофизиков из Германии, Норвегии, Греции и Испании провела масштабное исследование звёзд, аналогичных нашему Солнцу. Результаты показали, что наше светило обладает уникальными характеристиками магнитной активности — на его поверхности значительно больше ярких факельных зон, чем тёмных пятен, тогда как у большинства подобных звёзд наблюдается обратная ситуация.

К классу жёлтых карликов, к которому принадлежит Солнце, относится лишь 7–10% звёзд Вселенной. В Млечном Пути их количество оценивается в 10–20 миллиардов, и эти звёзды представляют особый интерес для науки, поскольку именно вокруг них чаще всего обнаруживают экзопланеты, которых на сегодня известно более тысячи, включая сотни каменистых объектов, причём 50–70% из них находятся в потенциально обитаемой зоне.

Ключевое различие между Солнцем и другими жёлтыми карликами заключается в характере их магнитной активности. Так, солнечные пятна образуются в местах, где мощные магнитные поля препятствуют конвекции плазмы, что приводит к локальному охлаждению поверхности, а факелы возникают в зонах с более слабыми магнитными полями, где вещество становится менее плотным, что усиливает яркость этих участков.

Удивительно, но у Солнца соотношение этих структур кардинально отличается от большинства аналогов — факелов здесь втрое больше, чем пятен. Даже в период максимальной активности (во время 11-летнего цикла) избыточная яркость факелов компенсирует затемнение от пятен.

Учёные проанализировали данные телескопа «Кеплер» по 265 солнцеподобным звёздам, отобрав 48 объектов с наиболее точными параметрами. Оказалось, что у 44 звёзд доминируют тёмные пятна, только 4 демонстрируют баланс, близкий к солнечному, и лишь одна звезда с названием KIC 11599385 почти полностью повторяет характеристики нашего светила.

Эта уникальная звезда, расположенная в 1200 световых годах от Земли, имеет возраст около 4,5 млрд лет (как Солнце) и период вращения 24 дня (против 25 дней у Солнца). Хотя планеты в её системе пока не обнаружены, поразительное сходство делает её ценным объектом для дальнейших исследований, которые ставят важные вопросы о типичности нашей Солнечной системы и условиях, способствовавших возникновению жизни на Земле. Необычный характер магнитной активности Солнца может играть ключевую роль в формировании благоприятной космической среды для развития жизни.