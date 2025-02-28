Комиссия SEC при новом председателе Марке Уеде изменила подход к регулированию криптовалют, заявив, что мем-коины не являются ценными бумагами, поскольку не приносят дохода и не дают прав на будущие активы.

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Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) официально заявила, что большинство мемных криптовалют не подпадают под определение ценных бумаг в соответствии с федеральным законодательством. В опубликованном в четверг руководстве регулятор уточнил, что владельцы и покупатели таких токенов не защищены соответствующими законами, а их эмитенты не обязаны регистрировать сделки в комиссии.

Новое разъяснение SEC появилось спустя месяц после начала второго президентского срока Дональда Трампа (Donald Trump). За это время он уже успел выпустить указ о создании Министерства правительственной эффективности, которое возглавил Илон Маск (Elon Musk). Любопытно, что само ведомство названо в честь одной из самых известных мемных криптовалют — Dogecoin.

Трамп также запустил собственный мемный токен $TRUMP для своих сторонников, однако энтузиазм инвесторов оказался недолговечным. По данным The Telegraph, с момента пика 19 января стоимость токена упала на $12 млрд. Несмотря на это, нынешнее руководство SEC придерживается более мягкой позиции по криптовалютам, чем их предшественники.

Председатель SEC Марк Уэда (Mark Uyeda), назначенный Трампом в январе, с первого дня на посту пообещал установить чёткие правила регулирования криптовалют. В опубликованном руководстве SEC объяснила, что мемные токены не считаются ценными бумагами, поскольку «не приносят доход, не дают прав на будущую прибыль или активы компании». Комиссия предложила рассматривать их всего лишь как коллекционные предметы.

Одновременно подход SEC резко контрастирует с политикой предыдущего председателя Гэри Генслера (Gary Gensler), который последовательно настаивал на том, что криптовалютные токены, включая мемные, должны регулироваться как ценные бумаги. Он требовал от криптобирж и сервисов регистрации в комиссии и угрожал судебными разбирательствами.

На настоящий момент SEC прекратила ведение иска против Coinbase, крупнейшей криптобиржи США. «В последние годы позиция комиссии по криптовалютам выражалась в основном через судебные разбирательства, без диалога с обществом», — отметил Уэда. «Пришло время изменить этот подход и выстраивать крипторегулирование более прозрачно».