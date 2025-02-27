После кратковременного падения акций на фоне успехов DeepSeek, Nvidia отчиталась о впечатляющих финансовых результатах. Хуанг заявил, что DeepSeek — это инновация, которая лишь увеличит спрос на чипы Nvidia.

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Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) вновь заявил о стабильном будущем компании, подчеркнув, что выход модели DeepSeek R1 не скажется на продажах. Такое заявление он сделал в ходе последнего отчёта о доходах в среду.

Ранее появлялись слухи, что DeepSeek R1 требует значительно меньше чипов для обучения, что спровоцировало рекордное падение акций Nvidia в прошлом месяце. Однако Хуанг назвал R1 просто «отличной инновацией» и отметил, что так называемые «рассуждающие» модели, к которым относится R1, требуют гораздо больше вычислительных мощностей и без мощных процессоров им никак не обойтись.

«Рассуждающие модели могут потреблять в 100 раз больше вычислений, и их будущие версии будут требовать ещё больше», — заявил Хуанг. По его словам, DeepSeek R1 вызвала мировой интерес и открыла доступ к передовой технологии, так как уже практически каждый ИИ-разработчик применяет R1, API которого является открытым.

Продажи Nvidia в сегменте дата-центров за 2024 год почти удвоились, достигнув $115 млрд, а по сравнению с предыдущим кварталом выросли на 16%. Хуанг также подчеркнул, что новый чип Blackwell специально разработан для работы с рассуждающие моделями, и спрос на него уже сейчас исключительно высок.

Стоит сказать, что несмотря на недавнюю волну беспокойства вокруг DeepSeek, рынок чипов для ИИ остаётся крайне активным. Компании Meta, Google и Amazon за последние недели объявили о масштабных инвестициях в ИИ-инфраструктуру, суммарно выделяя сотни миллиардов долларов на ближайшие годы.