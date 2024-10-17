Источник изображения: Apple

Недавние события указывают на то, что Apple не планирует обновление своего базового iPad в этом году. В частности, компания снизила цену на iPad 10 и прекратила включать зарядное устройство в комплект для европейских пользователей. Эти изменения, как сообщает портал Macrumors, вероятно, свидетельствуют о том, что новое устройство, iPad 11, вряд ли будет анонсировано в ближайшее время, так как такие шаги обычно не предпринимаются перед выпуском нового поколения продукта.

Дополнительным подтверждением отсрочки выхода iPad 11 стало недавнее объявление о новом iPad mini, сделанное Apple в отдельном пресс-релизе. Это также подчеркивает, что внимание компании сосредоточено на других продуктах, а не на обновлении базовой модели. Учитывая эти изменения, аналитики считают, что iPad 11 не появится на рынке в ближайшие месяцы.

В своем последнем информационном бюллетене Марк Гурман (Mark Gurman) из Bloomberg отметил, что «новые, более доступные iPad» могут быть представлены на ближайшем событии Apple в ближайшие недели наряду с первыми Mac с чипами M4. Однако пока неясно, состоится ли данное мероприятие и, судя по всему, анонса iPad 11 в этом месяце не будет. Напомним, что iPad 10 был выпущен в октябре 2022 года и оснащен 10,9-дюймовым дисплеем и чипом A14 Bionic. И в свете последних новостей, 2025 год выглядит наиболее вероятным сроком для выхода iPad 11.