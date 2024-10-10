В Arrow Lake-S оптимизировано распределение нагрузки между ядрами и увеличен объём кэша для снижения задержки и обеспечения более быстрого доступа к данным.

Источник изображения: videocardz.com

Intel собирается запустить новую серию настольных процессоров Arrow Lake-S, которая значительно улучшит производительность и энергоэффективность. Arrow Lake-S основаны на высокопроизводительных P-ядрах (Lion Cove) и энергоэффективных E-ядер (Skymont) с целью оптимизировать распределение задач и повысить общую эффективность обработки данных.

Кроме того, новые процессоры позаимствовали ряд передовых технологий у мобильных чипов Intel Core Ultra 200V (Lunar Lake), что свидетельствует о стратегии компании по интеграции мобильных инноваций в настольные решения. Как отмечает VideoCardz, «серия Arrow Lake-S является ответом Intel на растущие потребности пользователей настольных ПК, которым необходима высокая вычислительная мощность при сохранении разумного уровня энергопотребления».

По предварительным данным уже известно, что процессоры Arrow Lake-S получили впечатляющий прирост количества инструкций, выполняемых за такт (IPC). P-ядра Lion Cove показывают увеличение IPC на 9% по сравнению с предыдущим поколением Raptor Lake Refresh, а E-ядра Skymont впечатляют еще больше — их IPC вырос на целых 32%.

Флагманская модель серии, Intel Core Ultra 9 285K, оснащена расширенной системой кэша, включающей 36 МБ кэша последнего уровня (LLC) и 3 МБ кэша L2 на каждое P-ядро. Такой объём снижает задержки за счет ускоренного доступа к часто используемым данным. Кроме того, группы из четырех E-ядер совместно используют 4 МБ кэша L2, что фактически удваивает производительность памяти по сравнению с предыдущими моделями и обеспечивает более плавную работу в многопоточных приложениях.

Одновременно сравнение производительности Intel Core Ultra 9 285K с конкурирующими процессорами, такими как Intel Core i9-14900K и AMD Ryzen 9 9950X, выявило неоднозначные результаты. В тестах Core Ultra 9 285K превосходит Core i9-14900K примерно на 8% в одноядерных задачах и Ryzen 9 9950X — на 4%. Однако в играх Core Ultra 9 285K немного уступает Core i9-14900K, показывая 261 кадр в секунду (FPS) против 264 FPS у i9-14900K. Несмотря на незначительную разницу в игровой производительности, Core Ultra 9 285K предлагает существенные преимущества в энергоэффективности, снижая потребление энергии до 80 Вт по сравнению с предшественником.

Такое снижение способствует уменьшению общего энергопотребления и потенциально снижает тепловыделение во время работы. Кроме того, Intel использует технологию Application Optimizations (APO) для оптимизации распределения нагрузки между P- и E-ядрами, повышая способность процессора эффективно управлять различными вычислительными задачами.

Гибридная архитектура Arrow Lake-S, увеличенный кэш и технологии оптимизации, заимствованные из мобильного сегмента, открывают в целом новые возможности для пользователей, которым важна как мощность, так и экономичность. По мнению экспертов, предстоящий запуск Arrow Lake-S обещает стать знаковым событием на рынке процессоров и, вероятно, задаст новые стандарты производительности и энергоэффективности для ПК.