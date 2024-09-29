Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Gorovic
Huawei готовит к запуску смартфон Mate 70
Судя по изображению, обновление дизайна может стать ключевым фактором успеха нового смартфона.

                                                         Источник изображения: wccftech.com

Ожидается, что официальный запуск нового флагмана Mate 70 уже не за горами. Недавние утечки изображений подтверждают, что Huawei продолжает развивать свои флагманские устройства, и новое поколение не станет исключением. На опубликованных фото видно, что Mate 70 будет оснащён пятью камерами на задней панели.

                                                 Источник изображения: wccftech.com

Фотография, опубликованная изданием Techmaniacs, демонстрирует заднюю панель Mate 70, заключенную в черный защитный чехол. Несмотря на невысокое качество снимка, можно заметить, что смартфон получил круглый модуль камеры, внутри которого имеются сразу пять сенсоров. Это уже не первый случай, когда Huawei «ловят» за тестированием новых устройств. Так, например, складной смартфон Mate XT несколько раз попадал в объективы камер до официального анонса.

Учитывая, что базовая версия прошлогоднего Mate 60 оснащалась всего тремя камерами, наличие пяти сенсоров в Mate 70 можно считать серьезным апгрейдом. Однако, по мнению экспертов, два из пяти сенсоров могут оказаться датчиком глубины и лазерным автофокусом, которые не являются частью основного блока камер.

Дизайн модуля камеры с пятью сенсорами напоминает Mate 60 RS Ultimate, что может свидетельствовать о намерении Huawei использовать некоторые элементы дизайна предыдущей модели. Оценить дизайн Mate 70 в полной мере пока не получится, так как защитный чехол скрывает остальные детали.

#huawei #mate 70
Источник: wccftech.com
+
Написать комментарий (0)
Caviar представила Huawei Mate XT Ultimate с 24-каратным золотом и крокодиловой кожей
Опубликована фотография с будущим флагманским смартфоном Huawei Mate 70
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Efahrer: Гигантская ветряная электростанция в Китае производит слишком много энергии
12
В России прошли испытания дрона "Гортензия", способного уничтожить Abrams выстрелом из РПГ
4
NVIDIA пытается сэкономить на GeForce RTX 5080, сделав стартовую цену ниже, чем у GeForce RTX 4080
9
Новый электролит обещает создать экологически чистые аккумуляторы
+
Серия Honor Magic 7 дебютирует уже в следующем месяце
+
Азербайджанская компания Deftech представила беспилотник нового поколения
+
Samsung Galaxy S26 получит значительный прирост производительности
1
По данным NICB, воры не хотят угонять электромобили из-за сложности взлома и систем отслеживания
+
Microsoft выпускает ISO-образы ознакомительной редакции Windows 11 24H2
4
Honor анонсирует свой новый телефон с повышенной прочностью — Honor X9c
+
DARPA разрабатывает беспилотник, способный поднимать груз до 35 тонн
2
Sony могут обязать уведомлять геймеров, что они лишь арендуют игры, а не покупают их
6
В Новосибирске вывели специальный вид моли, пожирающей пластик "килограммами"
10
3-й патч ПК-версии God of War: Ragnarok вносит исправления связанные с использованием VRAM
1
Forbes: Первые дроны-базуки ВС РФ были замечены в районе Угледара
+
Выход iOS 18.0.1 уже не за горами и в ней будут исправлены ошибки
+
Эмулятор Ryujinx позволяет запустить The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom частотой выше 120 FPS
+
Ученые считают, что на карликовой планете Церера может существовать жизнь
5
USNI News: «Некачественные» сварные швы были намеренно сделаны на субмарине и авианосце ВМС США
3
США намерены внести в «черный список» китайских производителей дисплеев BOE и Tianma
1

Популярные статьи

Sony PlayStation 6 может оказаться последней домашней игровой консолью
19
Xbox series X против PlayStation 5 в 2024 году с точки зрения жителей России
11
Компактные SSD в формате флешек: Silicon Power MS70 и MS60
7
Как мой компьютер заразился трояном или во сколько могут обойтись «бесплатные» игры и программы
16
Собираем оптимальный игровой компьютер без переплаты, которого вам хватит еще на пять лет
75
Обзор и тестирование корпуса Formula TimberLine T0
14
Какие ошибки допускают сборщики игровых ПК, и почему система своими руками будет дешевле и быстрее
12
Тестирование одного из первых Athlon 64 под 754 сокет
26
Radeon RX 5700 XT vs God of War: Ragnarök – отправляемся за хорошей видеокартой на вторичный рынок
6
Кому нужен смартфон за 200 000р, и почему большая часть функций у флагманов остаётся не востребована
16

Сейчас обсуждают

Дима Алхимов
11:39
Мне всегда так нравятся подобные статьи, эксперты считают. 🤣 Какие эксперты? Кто эти люди? Те что лоббируют переход на якобы русский Линукс? Так это не эксперты, а колхозники которые в программном об...
Linux набирает популярность и перетянет на себя часть пользователей уходящей Windows 10
Аркадий Рогожин
11:33
На этот случай у меня есть дома пс, которая никогда не включалась и не доставалась из коробки. В старые игры перееигрывать)
Sony могут обязать уведомлять геймеров, что они лишь арендуют игры, а не покупают их
no_fate
11:30
Говеные были чипсеты nForce. Столько разных плат прошло через мои руки, сделать стабильную на 100% сборку так и не удалось за два года.
Тестирование одного из первых Athlon 64 под 754 сокет
ЧatoБoт
11:29
Теперь ждём-с объяснений от того, кто ликвидирует этого Нетаньяху. Не долго уже осталось.
Нетаньяху объяснил причину ликвидации главы «Хезболла»
Xant1k
11:22
Никто ничего не ограничивал, только в головах совка и пропердежей путинских.
Google ограничил создание новых учётных записей для россиян — Минцифры
corsi
11:21
Замороженный конфликт рано или поздно вспыхнет по-новой, так что сразу надо расставлять все по своим местам.
Швейцария поддержала инициативу Китая и Бразилии по урегулированию российско-украинского конфликта
Давид Мишин
11:21
Тогда пусть на сайте ставят кнопку аренда, а не покупка. С подпиской тут понятно все, на год, на месяц. А тут покупка цифрового товара. Возьмем тот же доллар например, представь я покупаю в приложении...
Sony могут обязать уведомлять геймеров, что они лишь арендуют игры, а не покупают их
Eisbrecher
11:20
Принято. Все равно однопоток заставляет грустить, если верить сторонним тестам. Я когда мучал зион на древнем 1156 лет 5-6 назад, и то больше выдавливал :D
Почему сборки ПК на китайских Xeon-ах бессмертны
corsi
11:18
Разрыв что по видеокартам, что по процессорам пока великоват, но пожелаем удачи.
Китай призвал местные компании не покупать чипы Nvidia
Анна Франскевич
11:14
Нет. Это как просить вернуть деньги за поход в кинотеатр. Под предлогом что все фильм пострел, из кинотеатра вышел и давайте возвращайте деньги. Или так же просить вернуть деньги за арендованную маши...
Sony могут обязать уведомлять геймеров, что они лишь арендуют игры, а не покупают их
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем