Судя по изображению, обновление дизайна может стать ключевым фактором успеха нового смартфона.

Источник изображения: wccftech.com

Ожидается, что официальный запуск нового флагмана Mate 70 уже не за горами. Недавние утечки изображений подтверждают, что Huawei продолжает развивать свои флагманские устройства, и новое поколение не станет исключением. На опубликованных фото видно, что Mate 70 будет оснащён пятью камерами на задней панели.

Источник изображения: wccftech.com

Фотография, опубликованная изданием Techmaniacs, демонстрирует заднюю панель Mate 70, заключенную в черный защитный чехол. Несмотря на невысокое качество снимка, можно заметить, что смартфон получил круглый модуль камеры, внутри которого имеются сразу пять сенсоров. Это уже не первый случай, когда Huawei «ловят» за тестированием новых устройств. Так, например, складной смартфон Mate XT несколько раз попадал в объективы камер до официального анонса.

Учитывая, что базовая версия прошлогоднего Mate 60 оснащалась всего тремя камерами, наличие пяти сенсоров в Mate 70 можно считать серьезным апгрейдом. Однако, по мнению экспертов, два из пяти сенсоров могут оказаться датчиком глубины и лазерным автофокусом, которые не являются частью основного блока камер.

Дизайн модуля камеры с пятью сенсорами напоминает Mate 60 RS Ultimate, что может свидетельствовать о намерении Huawei использовать некоторые элементы дизайна предыдущей модели. Оценить дизайн Mate 70 в полной мере пока не получится, так как защитный чехол скрывает остальные детали.