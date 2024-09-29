Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Gorovic
Швейцарские учёные создали кибер-кисть, способную перемещаться автономно
Роботизированная кисть отсоединяется от манипулятора и самостоятельно перемещается для захвата предметов.

                                                                Источник изображения: EPFL

Исследователи из Швейцарии разработали роботизированную руку, способную отсоединяться и самостоятельно перемещаться для захвата предметов. Разработка была представлена на Международной конференции по робототехнике и автоматизации (ICRA) Федеральной политехнической школой Лозанны (EPFL), сообщает TheVerge. Новая рука значительно увеличивает диапазон действий роботизированного манипулятора, позволяя ему выполнять задачи, которые раньше были недоступны.

Традиционные роботизированные руки обычно фиксируются на полу или другой жесткой поверхности для обеспечения устойчивости, что ограничивает их радиус действия. Целью новой работы, проведенной в Лаборатории обучающих алгоритмов и систем (LASA) EPFL, было создание двойной роботизированной руки с расширенными возможностями захвата, включая способность иногда работать независимо от манипулятора, к которому она прикреплена. «Мы стремились разработать руку, которая могла бы не только удерживать предметы, но и самостоятельно передвигаться, открывая новые горизонты для робототехники», — отметил один из исследователей.

Для достижения этой цели команда использовала генетические алгоритмы и физический симулятор MuJoCo, чтобы экспериментировать с дизайном руки. Разработчики определили оптимальное количество и расположение пяти подвижных пальцев, аналогичную руке человека. Устройства оснащено магнитным соединителем на запястье, позволяющим автономно прикрепляться и отсоединяться от манипулятора. Такой подход значительно улучшает функциональность робота, позволяя ему использовать некоторые пальцы для захвата объектов, а другие — для их передвижения.

Интересно, что новая рука значительно меньше, чем у роботов, таких как Spot, который передвигается на четырех ногах. Хотя Spot уже был модернизирован с собственным манипулятором и захватом, добавление автономной руки откроет новые возможности для исследования или анализа труднодоступных мест. «С такой рукой наш робот сможет без труда исследовать области, в которые он не мог попасть ранее», — добавил исследователь, подчеркивая важность технологии для разработок в области робототехники.

#роботы
Источник: theverge.com
+
Написать комментарий (0)
ИИ-робот Spot от Boston Dynamics заменил человека в инспекции атомных реакторов
Компания Microsoft создала роботов, которые разбирают HDD для переработки
Ученые смогли управлять четырехколесным роботом с помощью гриба
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

NVIDIA пытается сэкономить на GeForce RTX 5080, сделав стартовую цену ниже, чем у GeForce RTX 4080
9
Efahrer: Гигантская ветряная электростанция в Китае производит слишком много энергии
6
В России прошли испытания дрона "Гортензия", способного уничтожить Abrams выстрелом из РПГ
4
Серия Honor Magic 7 дебютирует уже в следующем месяце
+
Intel, по её мнению, нашла причину нестабильности процессоров 13-14-го поколений
10
Samsung Galaxy S26 получит значительный прирост производительности
1
По данным NICB, воры не хотят угонять электромобили из-за сложности взлома и систем отслеживания
+
Microsoft выпускает ISO-образы ознакомительной редакции Windows 11 24H2
4
Новый электролит обещает создать экологически чистые аккумуляторы
+
Honor анонсирует свой новый телефон с повышенной прочностью — Honor X9c
+
Азербайджанская компания Deftech представила беспилотник нового поколения
+
В Новосибирске вывели специальный вид моли, пожирающей пластик "килограммами"
10
3-й патч ПК-версии God of War: Ragnarok вносит исправления связанные с использованием VRAM
1
DARPA разрабатывает беспилотник, способный поднимать груз до 35 тонн
2
Сотрудники Ubisoft планируют провести забастовку 15–17 октября из-за изменений в удаленной работе
+
Выход iOS 18.0.1 уже не за горами и в ней будут исправлены ошибки
+
Sony могут обязать уведомлять геймеров, что они лишь арендуют игры, а не покупают их
1
Forbes: Первые дроны-базуки ВС РФ были замечены в районе Угледара
+
Ученые считают, что на карликовой планете Церера может существовать жизнь
5
Эмулятор Ryujinx позволяет запустить The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom частотой выше 120 FPS
+

Популярные статьи

Почему сборки ПК на китайских Xeon-ах бессмертны
66
Xbox series X против PlayStation 5 в 2024 году с точки зрения жителей России
10
Sony PlayStation 6 может оказаться последней домашней игровой консолью
16
Небольшой обзор классических американских фильмов 30-60-х годов прошлого века
1
Ryzen 7 9800X3D выйдет в октябре и может обесценить многие игровые процессоры Intel и AMD
56
Как мой компьютер заразился трояном или во сколько могут обойтись «бесплатные» игры и программы
16
Собираем оптимальный игровой компьютер без переплаты, которого вам хватит еще на пять лет
87
Компактные SSD в формате флешек: Silicon Power MS70 и MS60
7
Обзор и тестирование корпуса Formula TimberLine T0
14
Radeon RX 5700 XT vs God of War: Ragnarök – отправляемся за хорошей видеокартой на вторичный рынок
6

Сейчас обсуждают

Gerr_Lord87
03:57
Зацени, как Амудное барахло 5600-5800 даже в 4к, не может раскрыть 4090, так ещё и преподносят статтеры и фризы из-за отсутствия топчиковой оперативки, с которой амуда никогда не умела работать🤣 htt...
Европейские магазины начали снижать цены на видеокарты GeForce RTX 40, но до РФ скидки не добрались
Gerr_Lord87
03:53
Ко ко ко🤣🤣🤣 Красноте до связки 10900кф+4090, как пешком до Марса👌 https://youtu.be/eolKSvnYRK8?feature=shared https://youtu.be/a_n8QehwZtA?feature=shared
Европейские магазины начали снижать цены на видеокарты GeForce RTX 40, но до РФ скидки не добрались
Gerr_Lord87
03:50
https://youtu.be/me2CQro6WkY?si=Fxo6bh0Q_kLUdWuz 🤣🤣🤣🤮👎
Процессоры AMD Ryzen 9000 оказались медленными, дорогими и продолжают разочаровывать геймеров
Gerr_Lord87
03:49
У меня вопрос: Когда 💩 амуда уже начнёт думать головой, а не создавать самопальное железо для бичарной категории апшеронских ботов? https://youtu.be/tezSih5I17Y?si=f-P0kyGWPmiWbYtX
Процессоры AMD Ryzen 9000 оказались медленными, дорогими и продолжают разочаровывать геймеров
Gerr_Lord87
03:48
Понятное дело, что топчиковая связка 10900к+4090 создана для серьёзного гейминга в высоких разрешениях. В твоих бомж разрешениях она будет только простаивать. Поэтому для низких разрешений сгодится а...
Процессоры AMD Ryzen 9000 оказались медленными, дорогими и продолжают разочаровывать геймеров
Gerr_Lord87
03:47
Тебе, животное слово не давали👌Обосралось, это ты и другие боты, когда я выложил пруфы :https://youtu.be/Xcrrj4gDw5A?si=6Zp-9lltqHkx5AIL https://youtu.be/me2CQro6WkY?si=Fxo6bh0Q_kLUdWuz
Процессоры AMD Ryzen 9000 оказались медленными, дорогими и продолжают разочаровывать геймеров
Gerr_Lord87
03:44
Нашёл твоё видео, как ты расплакался, когда я тебя слил пруфами топчикового гейминга 10900кф+4090: https://youtu.be/Mq3YQdWTpqc?si=vzBdLMQ3PinQJF89 Птахахахаха🤣🤗🤟
Процессоры AMD Ryzen 9000 оказались медленными, дорогими и продолжают разочаровывать геймеров
Gerr_Lord87
03:41
Тебя уже опустили все, дырявое существо🤣
Процессоры AMD Ryzen 9000 оказались медленными, дорогими и продолжают разочаровывать геймеров
Gerr_Lord87
03:41
Здорово же тебя и твоих дырявых ботов пуканит от моего топчикового 10900кф🤗
Процессоры AMD Ryzen 9000 оказались медленными, дорогими и продолжают разочаровывать геймеров
Gerr_Lord87
03:40
Твои петухи унижают сами себя, бомжик безденежный)))
Процессоры AMD Ryzen 9000 оказались медленными, дорогими и продолжают разочаровывать геймеров
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем