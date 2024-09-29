Роботизированная кисть отсоединяется от манипулятора и самостоятельно перемещается для захвата предметов.

Источник изображения: EPFL

Исследователи из Швейцарии разработали роботизированную руку, способную отсоединяться и самостоятельно перемещаться для захвата предметов. Разработка была представлена на Международной конференции по робототехнике и автоматизации (ICRA) Федеральной политехнической школой Лозанны (EPFL), сообщает TheVerge. Новая рука значительно увеличивает диапазон действий роботизированного манипулятора, позволяя ему выполнять задачи, которые раньше были недоступны.

Традиционные роботизированные руки обычно фиксируются на полу или другой жесткой поверхности для обеспечения устойчивости, что ограничивает их радиус действия. Целью новой работы, проведенной в Лаборатории обучающих алгоритмов и систем (LASA) EPFL, было создание двойной роботизированной руки с расширенными возможностями захвата, включая способность иногда работать независимо от манипулятора, к которому она прикреплена. «Мы стремились разработать руку, которая могла бы не только удерживать предметы, но и самостоятельно передвигаться, открывая новые горизонты для робототехники», — отметил один из исследователей.

Для достижения этой цели команда использовала генетические алгоритмы и физический симулятор MuJoCo, чтобы экспериментировать с дизайном руки. Разработчики определили оптимальное количество и расположение пяти подвижных пальцев, аналогичную руке человека. Устройства оснащено магнитным соединителем на запястье, позволяющим автономно прикрепляться и отсоединяться от манипулятора. Такой подход значительно улучшает функциональность робота, позволяя ему использовать некоторые пальцы для захвата объектов, а другие — для их передвижения.

Интересно, что новая рука значительно меньше, чем у роботов, таких как Spot, который передвигается на четырех ногах. Хотя Spot уже был модернизирован с собственным манипулятором и захватом, добавление автономной руки откроет новые возможности для исследования или анализа труднодоступных мест. «С такой рукой наш робот сможет без труда исследовать области, в которые он не мог попасть ранее», — добавил исследователь, подчеркивая важность технологии для разработок в области робототехники.