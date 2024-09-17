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Google представила новый складной смартфон Pixel 9 Pro Fold, который позиционируется как самый тонкий и прочный в мире. Устройство отличается от своего предшественника, Pixel Fold, как дизайном, так и техническими характеристиками. Однако стремление разработчиков уменьшить толщину флагмана привело к появлению некоторых уязвимостей. В одном из тестов на прочность, проведённом известным YouTube-блогером Zach, было продемонстрировано, что неправильное сгибание устройства может обернуться чуть ли не обратимыми проблемами для владельца.

Как отмечено в тестах, Google использовал прочный алюминиевый корпус, чтобы подчеркнуть премиальность устройства. Тем не менее, несмотря на использование качественных материалов, проблемы с защитой от пыли и грязи остаются актуальными. При попадании мелких частиц внутрь устройства можно услышить скрип, исходящий от шарнира, что указывает на необходимость доработки защиты в следующей модели.

Наибольшую озабоченность вызывает результат теста на сгибание. Pixel 9 Pro Fold треснул с удивительной лёгкостью, подтвердив недостатки в дизайне устройства. По словам Zach, это произошло из-за размещения антенны, которая проходит от верхней до нижней части экрана. Это решение ставит под сомнение конструктивные особенности устройства, так как антенна в столь тонком корпусе, похоже, лишена оптимальной реализации.





Хотя Google утверждает, что Pixel 9 Pro Fold обладает более прочным шарниром по сравнению с предыдущей моделью, в компании не уточнили, насколько улучшилась общая структурная жёсткость устройства. Это вызывает вопросы о том, насколько эффективно было устранено предыдущее "слабое место".