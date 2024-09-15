Компания NVIDIA получила разрешение от правительства США на экспорт своих новейших ИИ-чипов Hopper H100 в ОАЭ. Сделка заключена с фирмой G42, которая строит крупные дата-центры в регионе.

Источник изображения: NVIDIA/Wccftech.com

Администрация президента США Джо Байдена одобрила продажу передовых чипов для искусственного интеллекта компании G42 из Объединенных Арабских Эмиратов. Сделка, о которой сообщило издание Wccftech со ссылкой на источники, предполагает поставку графических процессоров NVIDIA Hopper H100, используемых для обучения и запуска больших языковых моделей. Такое решение сигнализирует о смягчении торговой политики США в отношении «дружественных» стран, заинтересованных в развитии ИИ, и стремлении противодействовать влиянию Китая в этой сфере.

Решение Вашингтона связано с растущим интересом ближневосточных стран, и в особенности ОАЭ, к технологиям искусственного интеллекта. «Ближний Восток превращается в новый Китай с точки зрения влияния и роста региональных рынков ИИ, — отмечают эксперты, — а G42, позиционирующая себя как лидер ближневосточного рынка ИИ, активно развивает сеть дата-центров в ОАЭ, делая ставку на оборудование западных производителей».

При этом компания демонстрирует явное стремление дистанцироваться от китайских технологий. В G42 заявили, что не используют китайские комплектующие при строительстве своих дата-центров и даже демонтируют уже установленное оборудование из КНР. «Это не только демонстрация приверженности [западному курсу], но и способ избежать возможности наличия китайских бэкдоров», — объясняют в G42.

Компания активно расширяет свое присутствие на мировом рынке, получив инвестиции в размере $1,5 млрд от Microsoft на развитие инфраструктуры и обучение моделей ИИ. Кроме того, сотрудничает с производителем ИИ-чипов Cerebras Systems в области строительства дата-центров. Также планы компании включают создание в ОАЭ крупнейших в мире дата-центров, что позволит укрепить позиции американского оборудования в регионе и составить конкуренцию Китаю, уже имеющему сильное технологическое присутствие в ОАЭ.

Отмечается, что ОАЭ — не единственная страна региона, проявляющая интерес к американским ИИ-технологиям. Недавно стало известно, что катарская телекоммуникационная группа Ooredoo приобрела тысячи графических процессоров NVIDIA для своей платформы «GPU-as-a-Service». Эта платформа предоставит клиентам Ooredoo доступ к передовым инструментам ИИ для разработки масштабных проектов и интеграции генеративных моделей. Кроме того, несколько месяцев назад Ближний Восток посетил Сэм Альтман (Sam Altman), генеральный директор OpenAI, с целью привлечения инвестиций в ИИ-проекты. Все это свидетельствует о растущем значении региона на мировой арене искусственного интеллекта.