Loongson пообещал, что новая модель процессора 3B6600 станет лидером производительности на мировом рынке по технологии 7-нм.

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Китайский производитель процессоров Loongson Zhongke Technology анонсировал новый чип 3B6600, который, по словам руководства компании, предложит «мировую» производительность. Заявление было сделано генеральным директором и председателем компании Ху Вэйву (Hu Weiwu) во время конференции с инвесторами, посвященной публикации полугодовой отчетности.

Отвечая на вопросы о сроках выхода нового процессора, Ху Вэйву (Hu Weiwu) сообщил, что завершение разработки 3B6600 и выпуск тестовой версии ожидается в первой половине 2025 года, тогда как массовое производство и поставки клиентам, согласно озвученным планам, начнутся во второй половине 2025 года.

Loongson также подтвердил свою стратегию по выпуску как минимум одного нового серверного или потребительского процессора ежегодно. «Мы нацелены выпускать не менее одного серверного или ПК-чипа каждый год в среднем», — заявил Вэйву, подчеркнув важность поддержания высокого темпа разработок для конкуренции на рынке процессоров.

При этом наибольший интерес у инвесторов и экспертов вызвала информация о производительности 3B6600. По словам главы Loongson, новый чип получит существенные архитектурные изменения, включая оптимизацию собственной архитектуры компании LoongArch, что позволит ему достичь уровня одноядерной производительности. Стоит отметить, что предыдущее поколение процессоров Loongson, а именно модель 3A6000, продемонстрировала неоднозначные результаты — несмотря на достойную производительность в тестах, чип уступал конкурентам от Intel и AMD в реальных задачах из-за низкой тактовой частоты 2,5 ГГц.

Возможно, переход на новый 7-нанометровый техпроцесс позволит Loongson значительно увеличить частоту 3B6600 и реализовать весь потенциал новой архитектуры.