TSMC преодолела трудности - широкомасштабное производство 4-нм чипов на заводе Fab 21 должно начаться в 2025 году.

Источник изображения: TSMC

TSMC успешно достигла уровня производственных показателей на своей фабрике Fab 21 в Аризоне, сопоставимого с показателями фабрик на Тайване, сообщает Bloomberg. Изначально запуск широкомасштабного производства планировался на 2024 год, однако был отложен до 2025 года из-за нехватки квалифицированных рабочих. По данным компании, дальнейших задержек для этого завода по производству микросхем не предвидится, что свидетельствует о том что проект тайваньской компании в США идет по плану.

Фабрика TSMC Fab 21, расположенная в Аризоне (США), начала пробное производство в апреле 2024 года, используя технологический процесс N4. По информации Bloomberg, производственные показатели на предприятии в данный момент соответствуют уровню фабрики компании в городе Тайнань, на юге Тайваня.

Хотя TSMC не раскрывает конкретные данные по коэффициентам выхода готовой продукции, известно, что компания уже на протяжении четырёх лет поддерживает стабильную валовую маржу на уровне 53% и выше, а чистую прибыль – более 36%. В свою очередь инвесторы внимательно следят за способностью компании удерживать эти показатели, особенно на фоне расширения производства за пределами Тайваня – в США, Японии и Германии.

Несмотря на то, что задержка производства была вызвана объективной причиной - нехваткой квалифицированной рабочей силы в Аризоне - это вызывает опасения по поводу того, сможет ли TSMC достичь такой же эффективности в США, как на своих предприятиях на Тайване, так как, например, Intel, у которой также есть производственные мощности в Аризоне, не высказывала подобных проблем относительно найма специалистов. Тем не менее, TSMC уверенно заявляет, что проект в США идет по плану, не раскрывая при этом данные по производственным показателям.

Напомним, TSMC является ключевым поставщиком для крупных технологических компаний, таких как Apple, AMD, Intel и Nvidia. Производство процессоров для этих компаний на территории США позволит им диверсифицировать цепочки поставок и гарантировать, что критически важные микросхемы будут производиться внутри страны. Способность TSMC повторить свои высокие показатели производительности и прибыльности на фабрике вне Тайваня важна как для самой компании, так и для её американских заказчиков.

Для поддержки расширения TSMC в США правительство страны окажет существенную финансовую помощь. Компания получит $6,6 млрд в виде грантов и до $5 млрд в виде кредитов, что поможет профинансировать её инвестиции в размере $65 млрд в кампус в Аризоне, где запланировано три этапа развития фабрики Fab 21.