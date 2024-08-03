После обнаружения критической ошибки в процессорах 13-го и 14-го поколений, Intel продлевает гарантию, чтобы помочь пользователям избежать дополнительных затрат на ремонт и замену.

Источник изображения: Michael Justin Allen Sexton/PCMag

Компания Intel объявила о продлении гарантии на свои процессоры 13-го и 14-го поколений на два года после обнаружения критической ошибки, которая вызывает сбои в работе систем. Это решение принято в ответ на многочисленные жалобы пользователей, столкнувшихся с проблемами, связанными с внезапными зависаниями и перезагрузками при использовании этих чипов.

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Проблема, известная как "Downfall", затрагивает модели процессоров Intel Core 13-го и 14-го поколения, выпущенных в период с 2022 по 2024 годы. Пользователи сообщали о частых сбоях во время работы, что приводит не только к потере данных, но и к неработоспособности всей системы. Обнаруженные ошибки связаны с несовместимостью процессоров с некоторыми материнскими платами и конфигурациями оперативной памяти.

В ответ на эти проблемы Intel объявила о продлении стандартной двухлетней гарантии на процессоры 13-го и 14-го поколений до четырех лет. "Мы понимаем, как важно для наших клиентов иметь надежные и стабильные решения. Мы надеемся, что продление гарантии поможет нашим пользователям почувствовать себя более защищенными", — заявил представитель Intel.

Проблемы с процессорами Intel 13-го и 14-го поколений уже оказали влияние на рынок. Некоторые производители компьютеров начали временно приостанавливать продажи устройств, использующих эти чипы, в ожидании решения проблемы. Кроме того, пользователи начали активнее обсуждать свои проблемы на форумах и в социальных сетях, что привело к возрастанию негативного мнения о компании.

Аналитики отмечают, что продление гарантии может помочь Intel восстановить доверие пользователей и минимизировать негативные последствия для бренда. Тем не менее, продление гарантии не устраняет основную проблему с ошибкой. Ранее мы писали о падении акций компании на 26% на фоне решения финансовых проблем путем сокращения рабочих мест и невыплат дивидентов, что также усугубляет общую ситуацию, происходящую в компании.