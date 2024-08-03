Аналитики сомневаются в способности компании догнать конкурентов, таких как TSMC и Nvidia, и вернуть лидерство на рынке.

Источник изображения: Intel

Акции Intel потеряли 26% своей стоимости в пятницу, что стало самым крупным обвалом с 1974 года. Это падение произошло после того, как производитель чипов приостановил выплату дивидендов и объявил о сокращении рабочих мест ввиду реструктуризации компании из-за финансовых неудач, сообщил Reuters.

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После разочаровывающего прогноза Intel о квартальной выручке компания потеряла более 30 миллиардов долларов в рыночной капитализации. В дополнение к этому она объявила о сокращении 15% своего персонала, что углубило опасения инвесторов о способности Intel догнать таких конкурентов, как тайваньская TSMC и других производителей полупроводников.

Аналитик Bernstein Стейси Расгон (Stacey Rasgon) заявил, что проблемы Intel "приближаются к экзистенциальным". Тем не менее, он считает, что компания сможет выжить, но для этого ей потребуется привлечь значительные средства и пересмотреть свою стратегию. По словам Расгона, Intel может добавить 40 миллиардов долларов наличными к своему балансу к концу 2025 года благодаря правильным действиям, а также субсидиям и инвестициям партнеров.

Напомним, когда-то Intel была ведущим производителем чипов в мире, а логотип "Intel Inside" стал ценным маркетинговым элементом для персональных компьютеров в 1980-х и 1990-х годах. В 2000 году рыночная капитализация компании достигала почти 500 миллиардов долларов, но с тех пор не смогла восстановиться. В настоящее время Intel стоит около 91 миллиарда долларов, что составляет менее 5% от стоимости Nvidia и около 40% от Advanced Micro Devices (AMD), то есть тех конкурентов, которые в последние годы начали активно развиваться.

"Intel была одним из забытых игроков в мире технологий последние два десятилетия, и она так и не смогла превзойти свои максимумы 2000 года, борясь теперь за восстановление прибыли до уровня, который был до начавшегося бума в области ИИ", — отметил Майкл Шульман (Michael Shulman), главный инвестиционный директор Running Point Capital.

Reuters отмечает, что компании, продающие оборудование для заводов Intel и других производителей, также значительно упали в цене. Акции Applied Materials (AMAT), ASML Holding (ASML) и KLA Corp (KLAC) упали примерно на 8%. Индекс полупроводников PHLX также снизился на 5,2%, что привело к общему падению отрасли почти на 10% за неделю.