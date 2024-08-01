Акционеры подали коллективный иск против компании после серьезного сбоя в системах, который привел к падению цен на акции более чем на 25%.

Источник изображения: habr.com

Акционеры компании CrowdStrike, занимающейся разработкой антивирусного программного обеспечения, инициировали коллективный иск против фирмы после недавнего сбоя в работе её систем, который привел к резкому падению цен на акции. Иск, в котором утверждается, что руководство компании не предоставило должной информации о потенциальных уязвимостях, что в итоге негативно сказалось на акциях, был подан в окружной суд Северного округа Калифорнии (США), сообщает PCMag.

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Напомним, инцидент произошел 19 июня, когда клиенты CrowdStrike по всему миру сообщили о проблемах с доступом к сервисам компании, включая их платформу Falcon. Сбой продлился несколько часов и вызвал серьезные перебои в работе многих организаций, включая аэропорты и медицинские учреждения, полагающихся на ПО от CrowdStrike для защиты от киберугроз.

Акционеры настаивают на том, что руководство компании должно было заранее предупредить о возможных рисках, связанных с обновлениями программного обеспечения, и что неисполнение этого обязательства привело к финансовым потерям для инвесторов. Иск содержит обвинения в мошенничестве и нарушении законодательства о ценных бумагах, а также требует возмещения убытков. До сбоя акции CrowdStrike торговались на исторических максимумах, около $390-$350. Однако цена упала до $232 за акцию.

Представители CrowdStrike заявили, что они восприняли ситуацию крайне серьезно и работают над устранением последствий сбоя. В компании отметили, что уже предприняты шаги для улучшения процессов обновления программного обеспечения и повышения надежности своих услуг. Тем не менее, они также подчеркнули, что не согласны с обвинениями акционеров и намерены защищать свои интересы в суде.

Ожидается, что судебный процесс по этому делу может занять длительное время. Акционеры требуют от CrowdStrike компенсации убытков, понесенных ими в результате падения стоимости акций.