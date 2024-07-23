Microsoft предложила решение проблемы с загрузкой после сбоя CrowdStrike и "синего экрана смерти".

Источник изображения: Chris Hoffman/IDG

После недавнего сбоя из-за антивирусного программного обеспечения CrowdStrike, Windows на многих компьютерах перестала загружаться, вызвав глобальный хаос. Microsoft оперативно разработала новый инструмент для восстановления.

реклама

Как сообщает PCWorld, Microsoft сумела относительно быстро отреагировать на ситуацию, выпустив инструмент для восстановления загрузки, который позволяет обойти проблемное обновление и восстановить доступ к своим системам. Инструмент доступен для скачивания на сайте Microsoft и прост в использовании.

Напомним, проблема возникла из-за конфликта между обновлением CrowdStrike Falcon и некоторыми конфигурационными файлами Windows. В результате пользователи и множество различных компаний во всем мире столкнулись с синим экраном смерти (BSOD) при попытке загрузить свои компьютеры.

Инструмент от Microsoft работает в автоматическом режиме, сканируя систему на наличие проблем, которые могут быть связаны с обновлением от CrowdStrike. Он предлагает пользователю ряд действий, которые могут помочь восстановить нормальную работу устройства. Важно, что этот инструмент доступен для всех версий Windows.