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Gorovic
Galaxy S25 Ultra получит округлые углы и эргономичный корпус c уменьшенной толщиной
Предстоящее обновление серии Samsung Galaxy S25 обещает серьёзное улучшение дизайна с фокусом на эргономику и удобство использования

                                                                 Источник изображения: Samcung

После громкого запуска новых продуктов на мероприятии Unpacked внимание сместилось к предстоящей линейке Galaxy S25 и тому, что мы можем ожидать от серии. Компания Samsung, похоже, в этот раз приоритетом сделала дизайна смартфона, да и последние слухи указывают на изменения в облике модели S25 Ultra.

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После недавнего выпуска Galaxy Z Flip и Fold 6 пользователи с нетерпением ждут появления линейки S25. В сети активно обсуждаются значительные изменения в дизайне S25 Ultra, направленные на устранение жалоб покупателей по поводу, того, что S24 Ultra не слишком удобно держать в руках из-за острых углов и плоского экрана. Samsung явно прислушивается к этим жалобам и планирует внести в новую модель коррективы.

Согласно утечкам, S25 Ultra получит асимметричную рамку для улучшения эргономики, что облегчит использование смартфона длительное время. Задняя панель станет более закругленной, а передняя более плоской с узкой боковой рамкой. Средняя рамка станет тоньше по сравнению с предшественником. Ширина Galaxy S25 Ultra составит 8,4 мм, тогда как предыдущая модель была толщиной 8,6 мм. Также сообщается, что уменьшение толщины устройства не повлияет на качество и разрешение камеры, которая сохранит все прежние характеристики.

#samsung #galaxy s25 ultra
Источник: wccftech.com
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