Компания AMD представила новейшие процессоры AMD Ryzen 9 5900XT и Ryzen 7 5800XT для сокета AM4.

Источник изображения: AMD / Videocardz

Новые процессоры предлагают значительное улучшение производительности по сравнению с их предшественниками. Ryzen 9 5900XT оснащен 16 ядрами и 32 потоками, а также увеличенным кэшем на 72 МБ и тактовой частотой до 4,8 ГГц в конструкции TDP 105 Вт. Ryzen 7 5700XT имеет 8 ядер, 16 потоков, 36 МБ кэша и номинальную тактовую частоту +100 МГц до 4,8 ГГц, также с TDP 105 Вт.

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Как сообщает ресурс Wccftech, оба процессора поставляются с кулерами Wraith Prism и предоставляются покупателям в качестве дополнительного бонуса. AMD, очевидно, хочет продлить жизнь платформы AM4, что является отличной новостью для сборщиков ПК, у которых есть старая материнская плата AM4 и которые не прочь попробовать что-то новое.

Что касается производительности, то AMD Ryzen 9 5900XT и Ryzen 7 5700XT показали отличные результаты и вполне могут конкурировать с процессорами Intel 13-го поколения, в частности Core i7-13700K и Core i5-13600KF, что делает их хорошим вариантом в бюджетном сегменте и особенно интересны тем пользователям, которые не планируют переходить на AM5.

Хотя цены на новые модели пока не подтверждены, ритейлеры уже выставили их в продажу по цене 366,99 канадских долларов (266,47 долларов США) Ryzen 7 5800XT и 514,99 канадских долларов (374,92 долларов США) за Ryzen 9 5900XT. Отмечается, что платформе AM4 от AMD уже более 7 лет, и компания намерена поддерживать её и продлевать срок службы.