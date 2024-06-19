Крупнейший контрактный производитель чипов TSMC повышает цены на передовые полупроводники. Больше всего пострадают NVIDIA и AMD.

Источник изображения: wccftech.com

3 нм — это размер транзисторов в чипах, произведенных по передовому техпроцессу TSMC. Чем меньше размер, тем более компактные и производительные чипы можно создавать. 3-нм является абсолютным пределом современных полупроводниковых технологий на сегодняшний день.

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Как сообщает ресурс Wccftech, повышение цен обусловлено растущим спросом на 3 нм чипы со стороны таких технологических гигантов как Apple, Nvidia, Qualcomm и других. Эти компании используют передовые чипы TSMC в своих флагманских продуктах — смартфонах, видеокартах, серверах искусственного интеллекта. В частности цены на готовые 3-нм чипы вырастут на 5%. Однако еще сильнее подорожает упаковка чипов (процесс их интеграции в корпуса для использования в электронных устройствах). Цены на передовую упаковку могут вырасти на 10-20%.

Источник изображения: wccftech.com

Это связано с тем, что особенно высокий спрос на упаковку испытывают производители чипов для искусственного интеллекта, такие как Nvidia и AMD. Их графические и нейронные процессоры требуют более сложной и дорогой упаковки из-за высокого энергопотребления и строгих требований к производительности.

По данным источников, примерно половина мощностей TSMC по упаковке 3-нм чипов приходится на заказы Nvidia. А в целом спрос на передовую упаковку в этом году достигнет 600 тысяч пластин в месяц, что почти на 70 тысяч больше, чем сможет обеспечить TSMC.

Такое превышение спроса над предложением и толкает TSMC на повышение цен. Одновременно компания активно наращивает свои производственные мощности и к третьему кварталу 2024 года они должны вырасти почти вдвое и достичь 33 тысяч пластин в месяц. Но и этого может не хватить, учитывая растущий спрос на чипы искусственного интеллекта.