При этом совокупная доля трех крупнейших корейских производителей аккумуляторов снизилась для глобального рынка электромобилей.

Источник изображения: Sue Winston / Unsplash.com

Глобальный рынок аккумуляторов для электромобилей продолжает стремительный рост. По данным исследовательской компании SNE Research, специализирующейся на энергетике, в период с января по апрель 2024 года мировое потребление аккумуляторов для электрокаров, гибридов и подзаряжаемых гибридов выросло на 21,8% в годовом исчислении и достигло 216,2 ГВт·ч.

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Однако при этом наблюдается снижение суммарной доли трех крупнейших южнокорейских производителей аккумуляторов - LG Energy Solution, Samsung SDI и SK On - на 2,4 п.п. до 22,8%. Хотя в абсолютном выражении все три компании нарастили объемы производства, их совокупная доля сократилась из-за еще более быстрого роста китайских конкурентов.

Лидером рынка остается китайская компания CATL, чья доля увеличилась на 2,4 п.п. до 37,7%, а объем использования ее аккумуляторов подскочил на 30% до 81,4 ГВт·ч. Второе место занимает другой китайский гигант BYD с результатом 33,2 ГВт·ч (+18,3%) и долей 15,4%.

Что касается южнокорейской "большой тройки", то лучший результат показала LG Energy Solution, которая, несмотря на снижение общей доли рынка, укрепилась на третьем месте - ее показатели составили 28 ГВт·ч (+7,8%). Далее идут Samsung SDI и SK On с объемами 10,9 ГВт·ч (+32,9%) и 10,3 ГВт·ч (-2%) соответственно. Последние рассчитывают на улучшение продаж во втором-четвертом кварталах благодаря новым моделям аккумуляторов.

Несмотря на в целом позитивную динамику мирового рынка, южнокорейским производителям аккумуляторов приходится сталкиваться с растущей конкуренцией со стороны Китая, уступая ему долю рынка.