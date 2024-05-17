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Gorovic
Планы Microsoft добавить следующую Call of Duty в Game Pass вызвали неоднозначную реакцию экспертов
Microsoft готовится добавить следующую часть популярного шутера в свой игровой сервис по подписке.

                                                                 Источник изображения: Microsoft

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Корпорация Microsoft готовится кардинально изменить бизнес-модель одной из самых прибыльных игровых франшиз в истории - Call of Duty. Согласно инсайдерской информации, следующая часть шутера не будет продаваться по традиционной схеме за $70. Вместо этого игра сразу появится в сервисе подписок Microsoft Game Pass. 

Это радикальный шаг для серии, которая принесла своим создателям более $30 млрд выручки. В среднем каждый годовой релиз Call of Duty раскупался тиражом около 25 млн копий. Однако после поглощения Activision корпорацией Microsoft в октябре 2023 года, новые хозяева франшизы решили кардинально сменить модель монетизации. Ожидается, что подробности новой стратегии будут анонсированы на ежегодной презентации Xbox в следующем месяце. 

Сервис Game Pass предоставляет доступ к сотням игр от Microsoft и сторонних компаний по подписке от $10 до $17 в месяц. Добавление в него новинок уровня Call of Duty должно существенно увеличить привлекательность предложения.

В теории, подписчики Game Pass получат доступ к новой Call of Duty дешевле, чем если бы покупали её по обычной цене за $70. Однако Microsoft рассчитывает в долгосрочной перспективе компенсировать убытки за счёт притока новых клиентов подписки. Кстати, такая модель уже доказала свою эффективность на примере игры Starfield, рекордное количество новых подписчиков на которую пришлось в первый же день после релиза.

Интересно, что вопрос судьбы Call of Duty ранее находился в центре внимания антимонопольных регуляторов, рассматривавших поглощение Activision компанией Microsoft. Опасения вызывало то, что контроль над популярной франшизой может дать Microsoft несправедливое конкурентное преимущество на рынке облачных игр. В ответ Microsoft пообещала придерживаться принципов честной конкуренции.

Решение выпустить очередную часть Call of Duty сразу по подписке Game Pass является шагом, который вызывает опасения у части экспертов отрасли. Так Бобби Котик (Bobby Kotick), возглавлявший Activision более 30 лет, считает, что подписные модели в целом вредны как для индустрии, так и для самих игроков. По его мнению, такой подход годится разве что для старых игр, но не для новых релизов. 

С другой стороны, у Microsoft практически нет выбора. Чтобы Game Pass оставался привлекательным для пользователей, компания вынуждена включать в него самый востребованный игровой контент. На текущий момент у сервиса 34 миллиона подписчиков, и добавление в каталог Call of Duty должно еще больше увеличить эту аудиторию. 

#microsoft #call of duty #шутер #game pass
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