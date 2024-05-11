Переговоры Apple и OpenAI находятся на финальной стадии о возможности внедрения чат-бота в iOS и вопрос считается практически решенным.

Изображение: Solen Feyissa/Unsplash

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Компании Apple и OpenAI находятся на финальной стадии переговоров о стратегическом партнерстве в сфере искусственного интеллекта. Речь идет о возможности интеграции чат-бота ChatGPT, разработанного компанией OpenAI, в мобильную операционную систему iOS 18, выпуск которой Apple планирует в 2024 году.

Как сообщает Bloomberg, это соглашение станет важной вехой в развитии симбиоза крупного бизнеса и передовых технологий искусственного интеллекта. По сути, речь идет о партнерстве, выгодном обеим сторонам. С одной стороны, ChatGPT получит доступ к огромной аудитории пользователей продуктов Apple по всему миру. С другой стороны, интеграция чат-бота позволит Apple усилить функциональные возможности своей мобильной OS и предложить пользователям новый уровень взаимодействия с гаджетами.

Пока информация об этом стратегическом альянсе носит неофициальный характер. Однако близость ежегодной конференции Apple WWDC, которая стартует в середине июня, заставляет предположить, что официальное подтверждение последует в ближайшие недели. На WWDC компания традиционно анонсирует ключевые новинки программного и аппаратного обеспечения, которые формируют вектор развития ее экосистемы на год вперед.

Партнерство с OpenAI – это лишь одно из звеньев в цепочке усилий Apple по укреплению собственных позиций в сфере искусственного интеллекта. Ранее стало известно о планах компании развернуть к концу 2024 года мощности для обработки данных искусственного интеллекта на базе новейших процессоров Apple M2 Ultra, что позволит существенно ускорить работу нейросетей за счет аппаратных возможностей собственных чипов.

В то же время Apple не отказывается и от сотрудничества с внешними партнерами в этой сфере. В частности, переговоры ведутся с Google о возможной интеграции разработанного в этой компании чат-бота Gemini. По данным источников, пока сторонам не удалось достичь договоренностей, однако попытки продолжаются.

Таким образом, индустрия IT-гигантов вступает в новую фазу партнерства с передовыми разработками в сфере искусственного интеллекта. Крупные корпорации осознали стратегическую важность этого направления для усиления своих позиций и формирования дополнительных конкурентных преимуществ. А для стартапов и небольших компаний, специализирующихся на технологиях искусственного интеллекта, такое партнерство также открывает серьезные возможности масштабирования своих разработок и вывода их на глобальный уровень.