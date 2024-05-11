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Gorovic
Huawei готовится полностью отказаться от Android в пользу собственной ОС HarmonyOS
Компания выпускает новую версию OS HarmonyOS, чтобы не зависеть от Google и развивать свою экосистему.

                                                                             Изображение: Caixin

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Компания Huawei объявила о планах полного перехода на собственную операционную систему HarmonyOS уже в этом году. Для этого будет выпущена новая версия ОС HarmonyOS Next, которая дебютирует на флагманских смартфонах Huawei Mate 70. 

По данным источников, HarmonyOS Next будет в 3 раза эффективнее использовать память по сравнению с текущей версией ОС. Кроме того, она позволит запускать приложения на базе искусственного интеллекта непосредственно на смартфонах Huawei. 

В настоящее время экосистема HarmonyOS насчитывает порядка 4000 приложений, и Huawei ставит целью увеличить это число до 5000 в этом году, а в перспективе и до 500 000, так как развитие собственной ОС является стратегическим приоритетом компании.

Ранее Huawei использовала в своих смартфонах популярную ОС Android от Google. Однако в 2019 году компания попала под санкции США и лишилась доступа к ключевым сервисам Android - Maps, Chrome и др. Это вынудило Huawei разработать собственную альтернативу.

Первая версия HarmonyOS, выпущенная в 2021 году, базировалась на Android и обеспечивала совместимость с существующими приложениями. Однако HarmonyOS Next будет полностью самостоятельной разработкой Huawei, независимой от Google. Это позволит компании снизить риски, связанные с возможным ужесточением американских санкций в будущем. Кроме того, контроль над ОС даст дополнительные конкурентные преимущества продуктам Huawei.

Изначально Huawei ориентировала HarmonyOS на использование в устройствах интернета вещей и бытовой технике. В новой версии планируется расширить функционал ОС для IoT. 

Интересно, что компания также активно развивает автомобильное направление. Она поставляет чипы для автопроизводителей и интегрирует HarmonyOS в мультимедийные системы и другие компоненты автомобилей своих партнеров, тем самым наращивая присутствие своей ОС в автоиндустрии.

Несмотря на санкции США, Huawei продолжает уверенно развиваться. Так, в прошлом году компания выпустила успешную линейку флагманских смартфонов Mate 60 Pro на базе собственных 5G-чипов. А недавно анонсировала новые аппараты Pura 70, которые также получили высокую оценку потребителей.

Ожидается, что Mate 70 и Pura 70 позволят Huawei вернуть лидерство на внутреннем рынке смартфонов Китая и успех линейки может косвенно поспособствовать продвижению новой ОС HarmonyOS Next. Однако, не смотря на то, что Huawei и обладает мощными ресурсами для продвижения своей экосистемы, конкурировать с Android и iOS, по словам экспертов, будет непросто. 

#huawei #harmonyos
Источник: nikkei.com
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