Smart линзой можно управлять с помощью смартфона и других гаджетов.

Компания Blink Energy разработала инновационное решение для беспроводного питания электронных контактных линз и обеспечения с ними связи под названием BlinkIT. Данное устройство представляет собой непосредственно интерфейсный и питающий блок, который крепится на веко, что несколько вызывает ассоциации с футуристическими представлениями о киберпанке. Благодаря своей близости к контактной линзе, блок может передавать данные без использования проводов.

BlinkIT позволяет пользователям управлять своими контактными линзами с помощью смартфона или других устройств, используя специальное приложение. Устройство может также передавать информацию в реальном режиме времени, например, для отображения текстовых сообщений или изображений на контактных линзах.

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Компания Blink Energy утверждает, что ее продукт является первым в мире решением для беспроводного питания электронных контактных линз. Также заявляется, что носимый блок является более надежным и эффективным, чем традиционные контактные линзы, которые требуют периодического заряда и могут быть более уязвимыми для механических повреждений.

BlinkIT может быть использован в различных приложениях, таких как selenium, здоровье, спорт и развлечения. Например, пользователи могут использовать BlinkIT для отслеживания своей физической активности, например пробежек или прогулок на велосипеде, а также для получения данных о здоровье (пульс и кровяное давление).

Устройство будет доступно для покупки в ближайшее время, но еще не объявлена точная дата выхода на рынок. Однако, компания заявляет, что линза уже вызвало значительный интерес у потребителей и компаний, которые находятся в поиске инноваций для улучшения здоровья и высокого качества жизни.

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