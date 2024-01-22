Обе версии часов будут иметь одинаковый набор функций, но отличаются размером корпуса

По словам источников, близких к 9to5Google, Google собирается представить умные часы Pixel Watch 3, которые будут доступны в двух разных размерах корпуса. Таким образом, пользователи смогут выбрать наиболее подходящий для своего запястья размер. Ранее пользователи высказывали свое недовольство, так как для многих предлагаемый 41-миллиметровый вариант в предыдущей версии часов был слишком мал. Решение сделать часы в двух размерах было вызвано желанием удовлетворить потребности более широкой аудитории и сделать носимое устройство еще более комфортным.

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Часы Pixel Watch 3 будут представлены в двух вариантах: стандартном и компактном. Стандартный вариант будет иметь корпус диаметром 44 мм, а компактный – 41 мм. Обе модели будут оснащены 1,2-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 390x390 пикселей. Корпус часов будет выполнен из нержавеющей стали, а ремешок – из фторэластомера.

По мнению инсайдеров, в умных часах будет использоваться процессор Qualcomm Snapdragon Wear 3100, который обеспечивает высокую производительность и энергоэффективность, однако, официального подтверждения этому нет. Часы будут работать под управлением операционной системы Wear OS от Google, что обеспечит совместимость с множеством приложений и устройств. Google Pixel Watch 3 будут оснащены встроенным GPS, Wi-Fi, Bluetooth и NFC. Встроенный аккумулятор будет обеспечивать до 24 часов работы без подзарядки при активном использовании и до 48 часов в режиме ожидания.

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Предположительно, Google Pixel 3 Watch появится в третьем квартале этого года. Поэтому придется немного подождать, прежде чем появится официальная информация о выходе этого устройства.