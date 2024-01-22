Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Gorovic
Google планирует представить часы Pixel Watch 3 в двух размерах
Обе версии часов будут иметь одинаковый набор функций, но отличаются размером корпуса

реклама

По словам источников, близких к 9to5Google, Google собирается представить умные часы Pixel Watch 3, которые будут доступны в двух разных размерах корпуса. Таким образом, пользователи смогут выбрать наиболее подходящий для своего запястья размер. Ранее пользователи высказывали свое недовольство, так как для многих предлагаемый 41-миллиметровый вариант в предыдущей версии часов был слишком мал. Решение сделать часы в двух размерах было вызвано желанием удовлетворить потребности более широкой аудитории и сделать носимое устройство еще более комфортным.

реклама


Часы Pixel Watch 3 будут представлены в двух вариантах: стандартном и компактном. Стандартный вариант будет иметь корпус диаметром 44 мм, а компактный – 41 мм. Обе модели будут оснащены 1,2-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 390x390 пикселей. Корпус часов будет выполнен из нержавеющей стали, а ремешок – из фторэластомера.

По мнению инсайдеров, в умных часах будет использоваться процессор Qualcomm Snapdragon Wear 3100, который обеспечивает высокую производительность и энергоэффективность, однако, официального подтверждения этому нет. Часы будут работать под управлением операционной системы Wear OS от Google, что обеспечит совместимость с множеством приложений и устройств. Google Pixel Watch 3 будут оснащены встроенным GPS, Wi-Fi, Bluetooth и NFC. Встроенный аккумулятор будет обеспечивать до 24 часов работы без подзарядки при активном использовании и до 48 часов в режиме ожидания.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Предположительно, Google Pixel 3 Watch появится в третьем квартале этого года. Поэтому придется немного подождать, прежде чем появится официальная информация о выходе этого устройства.

#google pixel 3 #google pixel 3 watch
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Волонтёры ВСУ: Российские рейдовые группы спецназа уже бродят по "Авдосу" и вынуждают бояться ночи
5
AT: Украина не имеет шансов на развитие ВПК – все цеха и фабрики будут непременно разрушены ВКС РФ
11
Bloomberg: акции Tesla обрушились на 14%, или на $94 млрд
4
В России создают самолёт шестого поколения со скоростью до 4,3 Маха в рамках проекта ПАК-ДА
5
Украинский дрон сумел зафиксировать передвижение РСЗО ТОС-2 недалеко от передовой
1
Mercedes-Benz продает все свои салоны в Германии
16
В Саудовской Аравии построят «подземный небоскреб»
5
Разгон SSD можно сделать, причем с серьезным приростом производительности
10
МИД Франции: Как только Украина проиграет, Россия захватит рынок зерна и будет диктовать свою волю
10
GeForce GTX 1050 проверили в современных играх — видеокарта до сих пор тянет практически всё
20
Самые доступные отечественные внедорожники и кроссоверы в России: топ-5 моделей
4
Amazon продала блогеру поддельную RTX 4090 с мобильным чипом и платой от RTX 4080
5
Эмитент стейблкойна USDT регистрируется в России
1
Инновационная версия Rufus решила несколько проблем с установкой Linux
+
В компании AMD пообещали, как можно дольше поддерживать платформу AM4
15
Sohu: немецкие танки "Леопард 2" уступают российским Т-80БВМ
3
Инженерный образец Snapdragon 8 Gen 4 показал стабильную работу в игре Genshin Impact
6
Минстрой: россияне в основном улучшают жилищные условия за счет вторички
+
Google дает новый оттенок корпусу Pixel 8 как ответ конкуренту Galaxy S24
1
На Южно-Сибирской магистрали ввели новые объекты
+

Популярные статьи

9 Махов и более 1000 км: гиперзвуковая ракета «Циркон» - российский ответ авианосному флоту США
24
MW: Почему Эфиопия, Алжир и Казахстан отказываются от истребителей Rafale в пользу наших Су-30СМ
17
Собираем оптимальный игровой ПК для новых игр в январе 2024 года, не переплатив ни одной копейки
17
Об эксклюзивах Sony PlayStation на 2024 год
15
Ultrakill - очередной ретро-шутер в раннем доступе (краткий обзор)
7
Тестирование Battlefield 2042 RX 7900 XTX VS RTX 4090 3840x2160
128
Собираю сверхмощный геймерский ПК для игр в 2К для себя на Ryzen 7 7700 и GeForce RTX 4070 Super
29
Что скрывается за таблеткой счастья Wegovy и почему лекарство от ожирения опаснее, чем кажется
4
Карманный фонарик стал причиной поломки истребителя F-35 и привёл к ущербу на 3 933 106 долларов США
5
Почему карантин астронавтов лунной экспедиции не предотвратил бы заражения
5

Сейчас обсуждают

KAA
22:19
А если в фоне куча всякого открыто, куча закладок в браузере, еще торрент крутится, который любит по кэш отъедать память.
Собираю сверхмощный геймерский ПК для игр в 2К для себя на Ryzen 7 7700 и GeForce RTX 4070 Super
Cossacs
22:18
С длсс потянет амудень
Собираю сверхмощный геймерский ПК для игр в 2К для себя на Ryzen 7 7700 и GeForce RTX 4070 Super
Бахтиёр Кудратуллаев
22:15
ты непонимаешь. у россии границ нет ;) и только с путиным до ла-манша дойдем. а надеждим всё отдать хочет ....если драться то до конца. ты хохол тебе не понять
Seagate представила жесткий диск с технологией Mozaic 3+ объемом 30 ТБ
Дмитрий
22:14
это недо 2к. и пере 1080р )) по факту просто чуть удлинили экран
Инженерный образец Snapdragon 8 Gen 4 показал стабильную работу в игре Genshin Impact
Михаил Иванович
22:14
И конечно же ты это с окопа пишешь)
Seagate представила жесткий диск с технологией Mozaic 3+ объемом 30 ТБ
Cossacs
22:13
Gre значит про гре в от амуди
Собираю сверхмощный геймерский ПК для игр в 2К для себя на Ryzen 7 7700 и GeForce RTX 4070 Super
-=metallist=-
22:12
Да это просто такой маркетинг - сначала отключат Hyper-Threading, а через несколько поколений вернут его снова, выдав за инновацию и стимул к покупке железа под новый сокет. Это как в серии про мистер...
В Core 15-го поколения Intel откажется от использования технологии Hyper-Threading
Бахтиёр Кудратуллаев
22:12
не будет никого надеждина. мы русские хотим стереть гейропу . зачем нам презик который против войны?
Seagate представила жесткий диск с технологией Mozaic 3+ объемом 30 ТБ
Михаил Иванович
22:11
Говоря о сборе подписей, путин выдвигается как самовыдвиженец, а для этого надо собрать 300к подписей, но никто не видел в работе этих сборщиков) В отличии от сбора подписей на Надеждина, тому 100к на...
Seagate представила жесткий диск с технологией Mozaic 3+ объемом 30 ТБ
Бахтиёр Кудратуллаев
22:09
народ решил. кирдык гейропе. ✔️Избирательный штаб Владимира Путина сдал в ЦИК подписи в его поддержку для регистрации на президентских выборах
Seagate представила жесткий диск с технологией Mozaic 3+ объемом 30 ТБ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем