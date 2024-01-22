Lethal Company от Redwood Games преодолела отметку в 10 миллионов копий, принеся разработчикам миллионы долларов.

Студия разработчиков игр Redwood Games объявила о том, что их игра Lethal Company преодолела отметку в 10 миллионов копий. Игра была выпущена в Steam 15 декабря 2023 года, а всего за два месяца она стала одной из самых популярных игр на сервисе.

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Изображение: @Redwood Games



Успеху игры, в первую очередь, способствовало высокое качество игры. Lethal Company - это тактический шутер с элементами RPG, который предлагает игрокам захватывающий игровой процесс и уйму возможностей для развития своих персонажей. Игра получила высокие оценки от критиков и игроков, а ее рейтинг в Steam на сегодня составляет 94%.

Вторым фактором успеха является доступность игры. Lethal Company была выпущена в Steam по цене в $19,99, что сразу сделало ее весьма доступной для игроков и соответственно позволило игре привлечь большое количество пользователей, которые не готовы тратить большие деньги на игры.

Маркетинговая кампания также сыграла большую роль. Redwood Games провели масштабный маркетинг, который включал в себя рекламу в социальных сетях, на YouTube и других платформах. Это сразу помогло привлечь внимание к игре и повысить ее популярность.

Не исключено, что успех компании послужит примером для других разработчиков игр. Наверняка они будут стремиться создавать игры такого же высокого качества и за приемлемые деньги.

Что из себя представляет игра. Lethal Company - это тактический шутер с элементами RPG, разработанный студией Redwood Games и выпущенный в Steam в декабре 2023 года. В игре вы играете за наемника, который работает на загадочную компанию. Задача игрока - выполнять различные задания, такие как поиск и уничтожение вражеских объектов, спасение заложников и т.д.

Игру отличает атмосферная графика и звук, а также напряженный игровой процесс. Чтобы выжить, придется постоянно думать и действовать, так как враги умны и опасны, а миссии сложны.

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В игре много возможностей для развития персонажа. Можно выбирать оружие, экипировку и способности. Все это позволяет создавать своего уникального персонажа. Графика и звук отлично передают атмосферу мрачного и опасного будущего.