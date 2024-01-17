TECNO становится победителем среди лучших мировых брендов 2023–2024 второй год подряд.

Известный бренд смартфонов TECNO, второй год подряд завоевывает титул «10 лучших мировых брендов смартфонов 2023–2024 годов» на выставке CES 2024. Эта награда организована Asia Digital Group и European Digital Group при поддержке TWICE и IDC, которые награждают выдающиеся бренды бытовой электроники за вклад в инновации и содействие развитию отрасли.

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Успех TECNO на выставке CES 2024 объясняется ее «Глобальной стратегией бренда», сочетающей глобальное видение на различных рынках. Эффективность компании в охвате и влиянии на эти рынки имела решающее значение для лидирующего положения, сообщает Gizmochina.

Достижения связаны с темой «Going Premium», отмеченной успехами в области технологических инноваций и совершенства дизайна, а приверженность технологическим инновациям в индустрии смартфонов получила признание всех лидеров отрасли.

Чжу Дунфан (Zhu Dongfang), президент Asian Digital Group, высоко оценил приверженность TECNO технологическим достижениям, подчеркнув исключительный статус бренда в индустрии бытовой электроники.



Стратегическое внимание TECNO к техническим инновациям проявляется в ее лидерстве в различных передовых и новых технологиях. Бренд установил новые стандарты, разработав и внедрив технологию визуализации нескольких оттенков тона, запустив технологию Universal Tone. Кроме того, успехи связанные также в области искусственного интеллекта, включая алгоритмы ИИ, распознавание голоса, архитектуру вертикальной технологии приложений AIoT и 5G, подчеркивают ее стремление оставаться на переднем крае среди конкурентов.

Основная конкурентоспособность подчеркивается оценкой, основанной на популярности в отрасли, глобальном стратегическом развитии, влиянии на международном рынке и инновациях продукции. Их стратегия направленная на плавное слияние глобального видения с местными инновациями, привела к присутствию в более чем 70 странах и постоянному росту базы пользователей по всему миру.

В 2023 году TECNO представила новаторские продукты для рынка премиум-класса через линейки продуктов Phantom и Camon, что способствовало оптимизации и региональной экспансии. Впечатляющий рост поставок смартфонов во всех регионах на 62% в годовом сопоставлении в третьем квартале 2023 года в сочетании с быстрым ростом поставок смартфонов 5G на 600% также в годовом сопоставлении, подчеркивает достижения TECNO на конкурентном рынке смартфонов.

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Увеличение объемов продаж TECNO в сериях высокого класса, особенно в сериях Phantom и Camon, является свидетельством ее успеха в глобализации, а стремление соответствовать местным ценностям и интегрирование технологических инноваций со стильным современным дизайном, сыграло ключевую роль в его успехе на мировой арене.