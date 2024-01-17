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Известный бренд смартфонов TECNO, второй год подряд завоевывает титул «10 лучших мировых брендов смартфонов 2023–2024 годов» на выставке CES 2024. Эта награда организована Asia Digital Group и European Digital Group при поддержке TWICE и IDC, которые награждают выдающиеся бренды бытовой электроники за вклад в инновации и содействие развитию отрасли.
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Успех TECNO на выставке CES 2024 объясняется ее «Глобальной стратегией бренда», сочетающей глобальное видение на различных рынках. Эффективность компании в охвате и влиянии на эти рынки имела решающее значение для лидирующего положения, сообщает Gizmochina.
Достижения связаны с темой «Going Premium», отмеченной успехами в области технологических инноваций и совершенства дизайна, а приверженность технологическим инновациям в индустрии смартфонов получила признание всех лидеров отрасли.
Чжу Дунфан (Zhu Dongfang), президент Asian Digital Group, высоко оценил приверженность TECNO технологическим достижениям, подчеркнув исключительный статус бренда в индустрии бытовой электроники.
Стратегическое внимание TECNO к техническим инновациям проявляется в ее лидерстве в различных передовых и новых технологиях. Бренд установил новые стандарты, разработав и внедрив технологию визуализации нескольких оттенков тона, запустив технологию Universal Tone. Кроме того, успехи связанные также в области искусственного интеллекта, включая алгоритмы ИИ, распознавание голоса, архитектуру вертикальной технологии приложений AIoT и 5G, подчеркивают ее стремление оставаться на переднем крае среди конкурентов.
Основная конкурентоспособность подчеркивается оценкой, основанной на популярности в отрасли, глобальном стратегическом развитии, влиянии на международном рынке и инновациях продукции. Их стратегия направленная на плавное слияние глобального видения с местными инновациями, привела к присутствию в более чем 70 странах и постоянному росту базы пользователей по всему миру.
В 2023 году TECNO представила новаторские продукты для рынка премиум-класса через линейки продуктов Phantom и Camon, что способствовало оптимизации и региональной экспансии. Впечатляющий рост поставок смартфонов во всех регионах на 62% в годовом сопоставлении в третьем квартале 2023 года в сочетании с быстрым ростом поставок смартфонов 5G на 600% также в годовом сопоставлении, подчеркивает достижения TECNO на конкурентном рынке смартфонов.
Увеличение объемов продаж TECNO в сериях высокого класса, особенно в сериях Phantom и Camon, является свидетельством ее успеха в глобализации, а стремление соответствовать местным ценностям и интегрирование технологических инноваций со стильным современным дизайном, сыграло ключевую роль в его успехе на мировой арене.