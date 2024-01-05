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Gorovic
Steam больше не поддерживает Windows 8
Крупнейшая площадка дистрибуции игр объявила о прекращении поддержки операционных систем Windows 7, 8 и 8.1.

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Steam, одна из крупнейших площадок для дистрибуции компьютерных игр, недавно объявила о прекращении поддержки операционных систем Windows 7, 8 и 8.1. Half-Life и производитель порталов Valve Corporation также ранее сообщили о своем решении прекратить обновления для этих версий операционной системы, что, однако, повлияет на миллионы пользователей по всему миру. 

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Valve заявила, что основной причиной прекращения поддержки этих версий Windows является то, что они устарели и больше не поддерживаются Microsoft. Windows 7 был выпущен в 2009 году, а Windows 8 и 8.1 - в 2012 и 2013 годах соответственно. Microsoft прекратил поддержку Windows 7 в 2020 году, а Windows 8 и 8.1 - в начале 2016 и 2023 годов соответственно. Без поддержки со стороны Microsoft новые уязвимости безопасности не будут исправлены, что может привести к рискам для безопасности пользователей, если они продолжат использовать эти версии Windows.

Помимо этого, Valve также указала на то, что прекращение поддержки этих версий Windows позволит компании сосредоточиться на разработке функций и обновлений для более современных операционных систем, таких как Windows 10 и более новые версии macOS и Linux. Это поможет компании обеспечить лучший опыт использования для своих пользователей и соответствовать стандартам безопасности и производительности современных операционных систем.

Миллионы пользователей по всему миру все еще используют устаревшие версии Windows, и прекращение поддержки Steam может повлиять на их возможность играть в новые игры и получать обновления для уже купленных игр. В частности, пользователи Windows 7 могут столкнутся с проблемами загрузки и запуска новых игр, а также с отсутствием некоторых функций и обновлений для уже купленных игр.

Также следует учесть, что без поддержки со стороны Microsoft новые уязвимости безопасности не будут исправлены, что может привести к рискам для безопасности пользователей, если они продолжат использовать эти версии Windows. Поэтому пользователям рекомендуется обновиться до более современных версий Windows или другой поддерживаемой операционной системы, такой как macOS или Linux.

Прекращение поддержки Steam для устаревших версий Windows также может оказать влияние на будущее цифровой дистрибуции игр в целом. Многие другие компании, включая Epic Games и Origin, уже прекратили поддержку этих версий Windows. Это может привести к тому, что все больше компаний будут отказываться от поддержки устаревших операционных систем, что, в свою очередь, может повлиять на доступность и ценность игр для миллионов пользователей по всему миру.

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Кроме того, прекращение поддержки этих версий Windows может способствовать росту популярности других форм цифровой дистрибуции игр, таких как облачные игровые сервисы и игры в браузерах. Эти сервисы позволяют пользователям играть в игры без необходимости установки специального программного обеспечения или обновления операционной системы, что может сделать их более доступными и удобными для многих пользователей по всему миру. Однако возникает вопрос защиты прав потребителей, которые уже приобрели игры, но теперь не смогут их обновлять.

#steam #windows 8 #windows 7
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