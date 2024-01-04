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Interfax: Стало известно, когда Hyundai возобновит работу своего российского филиала

По слухам, производство запустят уже в январе, но в реальности сборка может начаться позднее
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Корейская автомобильная компания Hyundai Motor планировала возобновить работу своего российского филиала в Санкт-Петербурге в начале января 2024 года, однако из-за сложной экономической обстановки в стране реализация этих планов оказалась отложена на неопределенный срок. Об этом сообщило агентство Interfax со ссылкой на пресс-службу Hyundai.


Известно, что в апреле 2022 года Hyundai приостановила свою деятельность на заводе в Санкт-Петербурге в связи с введением западных санкций против России из-за конфликта на Украине. Этот шаг был принят для минимизации рисков и уменьшения воздействия санкций на бизнес-процессы компании. В результате этого, около 2 тысяч сотрудников были временно переведены на удаленную работу или отправлены в неоплачиваемый отпуск.

После нескольких месяцев перерыва Hyundai объявила о своих планах по возобновлению работы завода в Санкт-Петербурге в январе 2024 года. Однако в декабре 2023 года компания заявила об отмене первоначального графика возобновления работы без указания новой даты. Представители Hyundai объяснили данное решение сложной экономической ситуацией в стране, которая может повлиять на успешность возобновления производства.

Относительно текущего состояния завода Hyundai в Санкт-Петербурге известно, что он продолжает оставаться закрытым, и неизвестно, когда снова начнет функционировать. Несмотря на то, что компания является одним из ведущих игроков на российском рынке автомобилей (конкурентами являются Toyota, Kia, Nissan, Volkswagen, Audi, Porsche, Skoda и Seat) она столкнулась с серьезными вызовами, которые потребовали пересмотра ее первоначальных планов. 

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Будущее завода Hyundai в Санкт-Петербурге в настоящее время находится в неопределенности, и компания будет наблюдать за развитием событий, чтобы принять окончательное решение.

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