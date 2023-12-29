Американские военные пытаются заверить судоходные компании, что безопасное плавание через Красное море и Суэцкий канал ими полностью обеспечивается.

Американские военные пытаются заверить судоходные компании в том, что многонациональные силы обеспечивают безопасное плавание через Красное море и Суэцкий канал, хотя атаки базирующихся в Йемене повстанцев-хуситов по факту не прекращаются.

Пентагон «почти ежедневно взаимодействует с промышленностью, чтобы оценить потребности и обеспечить уверенность в том, что международное сообщество готово помочь с безопасным проходом», - заявил подполковник ВВС Брайон МакГарри, представитель Министерства обороны по Ближнему Востоку и Африке.

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Пока что для большинства судоходных компаний заявлений Пентагона недостаточно, чтобы быть уверенными в том, что дрон или ракета, нацеленная на их суда, не сможет преодолеть оборону.

«Грузоотправителям потребуется некоторое время, чтобы понять ситуацию с безопасностью», — сказал отставной офицер морской пехоты и старший советник Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Марк Канциан.

Канциан заявил в интервью, что некоторые грузоотправители более склонными к риску, чем другие. Однако те, у кого есть связь с Израилем, скорее всего будут более сдержанными в своем решении плыть по данному морскому проходу.

Хуситы, которых поддерживает Иран, заявили, что они нападают на корабли, связанные с Израилем, чтобы продемонстрировать поддержку палестинцам, хотя суда, не имеющие прямого отношения к Израилю, также были атакованы, сообщает издание Bloomberg.

По данным Центрального командования США, в четверг эсминец с управляемыми ракетами USS Mason сбил ракету и беспилотник над южной частью Красного моря. «Ни один из 18 кораблей в этом районе не получил никаких повреждений и не получил сообщений о ранениях», - сообщило Центральное командование в четверг вечером в сообщении на X (бывший Twitter).



Согласно новым отраслевым данным, половина флота контейнеровозов, регулярно курсирующих по Красному морю и Суэцкому каналу, сейчас избегает этого маршрута из-за угрозы вооруженных нападений. Многие танкеры и контейнеровозы прибегают к более длинному и более дорогостоящему маршруту вокруг южной части Африки, что может привести к росту цен на нефть и различные потребительские товары.

AP Moller-Maersk A/S, вторая в мире контейнерная линия, заявила, что готовится возобновить перевозки по Красному морю «как можно скорее». Но даже Maersk предупредила, что «общий риск в этом районе не устранен», и компания заявила, что «без колебаний» переоценит ситуацию с безопасностью своих судов и сотрудников.

Джин Моран, военный аналитик и капитан ВМС в отставке, когда-то командовавший эсминцем USS Laboon, сбил в субботу в Красном море четыре дрона. С его точки зрения, судоходные компании ждут от США и коалиции немного "большего".

«Похоже, что этот метод не устраняет причину угрозы», — сказал Моран в интервью. «Хуситы могут действовать из неконтролируемых частей Йемена и с этим нужно будет что-то делать. Кажется, мы действуем чрезмерно мягко, когда обстоятельства требуют более решительного ответа».

Однако администрация Байдена не желает предпринимать действия, которые могли бы превратить войну Израиля против ХАМАС в секторе Газа, начавшуюся после нападения этой группировки на Израиль 7 октября, в более широкий региональный конфликт. Судоходные компании страдают от ситуации и проявляют все большую озабоченность.

«Если бы Соединенные Штаты начали стрелять по лагерям хуситов, это, возможно, увеличило бы риск, а не уменьшило бы его», — сказал Кансиан. Поэтому грузоотправители, наоборот, не слишком заинтересованы в жестких действиях и даже опасаются этого.

Пентагон заявил, что возглавляемая им инициатива по обеспечению безопасности на Красном море под названием Operation Prosperity Guardian объединяет силы из Великобритании, Бахрейна, Канады, Франции, Италии, Нидерландов, Норвегии, Сейшельских островов, Испании, Австралии и Греции, а также некоторых других стран, которые не хотят афишировать свое вмешательство в ситуацию. При этом военные не разъясняют подробности и не дают грузоперевозчикам плана своих действий.

Генерал-майор Пэт Райдер, пресс-секретарь Пентагона, заявил в этом месяце, что коалиция будет действовать как «дорожный патруль» на море. При этом смешанный характер угрозы, включающий потенциальные атаки беспилотников, ракет и небольших лодок, усложняет реагирование, поскольку не все корабли, участвующие в силах, будут иметь те же возможности, что и корабли США.

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На данный момент операция будет продолжаться неопределенное время. «Сроки этой операции не установлены», — сказал представитель Пентагона. США и коалиция намерены твердо поддерживать партнеров в регионе до тех пор, пока угроза международному судоходству на этих водных путях не исчезнет.